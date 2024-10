Linea B della metro di Roma sospesa per un blackout, guasto alla rete elettrica e disagi per i passeggeri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Blackout nella metro di Roma. La linea B della capitale è stata completamente sospesa a causa di un blackout della linea esterna. Approntate navette per sostituire le corse sospese.

Blackout alla metro B di Roma

Attorno alle 18:20 del 23 ottobre sono state interrotte tutte le corse della metro B di Roma. Il guasto ha interessato anche la diramazione B1. Secondo quanto riportato dall’Atac, l’azienda pubblica dei trasporti capitolini, la metropolitana non starebbe ricevendo energia dalla rete esterna.

“Il servizio sulla metro B/B1 è momentaneamente sostituito da bus a causa di mancanza di alimentazione elettrica dovuta alle avverse condizioni meteo. I tecnici stanno intervenendo per riverificare le protezioni elettriche intervenute e ripristinare la circolazione” ha comunicato Atac sul proprio sito.

Fonte foto: X/Guglielmo Gallone Passeggeri della metro che salgono sulle navette sostitutive

Il servizio è ripreso soltanto alle 19:40, nel tratto tra Castro Pretorio e Rebibbia e fra Castro Pretorio e Jonio, con una circolazione dei treni fortemente rallentata. Ancora ferma la tratta tra Castro Pretorio e Laurentina.

Metro sostituita con bus navetta

Stando alla comunicazione di Atac, la metropolitana rimasta ferma per più di un’ora durante la serata del 23 ottobre è stata sostituita con alcuni bus navetta in modo da far defluire i passeggeri rimasti sulle banchine e nei treni.

Le persone che affollavano la linea B della metropolitana dell’ora erano però molto numerose, dato che il guasto si è verificato proprio in piena ora di punta, quando molte persone lasciavano gli uffici per tornare alle proprie case.

Il sito di informazione locale Roma Today denuncia che l’attivazione di questo servizio di bus navetta sia stata particolarmente lenta, con gli autisti del bus sorpresi dalla quantità di persone che si sono trovati a dover far salire sui mezzi.

Forse il maltempo dietro al guasto

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano la Repubblica, dietro alla mancanza di elettricità dalla rete esterna che ha bloccato la linea B della metropolitana di Roma ci sarebbe il maltempo.

In tutto il Lazio era stata diffusa per la giornata del 23 ottobre, l’allerta meteo gialla, e durante la giornata un temporale molto forte si è abbattuto su Roma, causando allagamenti e grossi problemi al traffico.