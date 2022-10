Lindt vince la battaglia sui coniglietti di cioccolata contro Lidl: la catena tedesca deve distruggerli tutti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Si è conclusa dopo anni e un ribaltone finale la guerra per il cioccolato intentata dall’azienda Lindt alla catena di supermercati tedesca Lidl. Il motivo del contendere sono stati i celebri coniglietti di cioccolata, venduti da entrambi i marchi. Per i giudici, però, ora Lidl deve disfarsene.

Lindt vince la causa contro Lidl

Andava avanti da molto tempo, ma ora sembra sia stata scritta la parola fine: Lindt sarà l’unica azienda a poter vendere cioccolata a forma di coniglietto, avvolta da una carta d’alluminio dorata.

L’azienda svizzera fondata nel 1845 da David Sprüngli-Schwarz e da suo figlio Rudolf Sprüngli-Ammann già nel 2001 aveva ottenuto l’attribuzione specifica del marchio e tutelato legalmente la forma tridimensionale dei suoi coniglietti.

Fonte foto: ANSA Il coniglietto di cioccolata Lindt, creato nel 1952

Da anni, tuttavia, anche sugli scaffali di Lidl Schweiz era possibile trovare un prodotto simile – troppo simile secondo quanto stabilito dal Tribunale Federale Svizzero, che ha dato ragione alla Lindt in questa “guerra”.

Cosa ha stabilito la sentenza

Stando agli stralci della sentenza riportata dalle fonti svizzere, i giudici hanno convenuto che “il coniglio di cioccolato di Lindt & Sprüngli avvolto in un foglio di alluminio (dorato o in un altro colore)” può rivendicare la protezione del marchio contro il prodotto Lidl – azienda che in Italia pochi mesi fa in Italia ha perso un’altra causa, questa volta per maltrattamenti sul lavoro.

Il Tribunale federale ha così accolto il ricorso dell’azienda svizzera, che invece si era vista dare contro in primo grado da un tribunale commerciale. A cambiare le carte in tavola e rendere “dolce” la sentenza è stato un sondaggio condotto dalla Lindt, si apprende.

Il colosso ha infatti dimostrato che il consumatore, di fronte al prodotto di punta della Lindt e quello concorrente della Lidl, può essere tratto in inganno dalla simile forma accovacciata del coniglietto di cioccolata e dalla confezione.

Lidl dovrà sciogliere i suoi coniglietti

Dopo la sentenza, ora la catena tedesca dovrà ritirare i suoi bon bon pasquali. I consumatori non potranno più mangiare i coniglietti di cioccolata della Lidl, ma il materiale di base non andrà comunque sprecato.

Il provvedimento del Tribunale federale svizzero ha infatti consigliato un diverso modo per distruggere il prodotto giudicato troppo simile a quello Lindt.

“Non significa necessariamente che il cioccolato in quanto tale debba essere distrutto” specifica il consiglio elvetico, suggerendo così che il cioccolato possa essere sciolto e riutilizzato per farne altro – ma senza dubbio non dei coniglietti.