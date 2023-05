Linda Yaccarino è la nuova ceo di Twitter, prenderà il posto di Elon Musk: ecco chi è

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Linda Yaccarino è la nuova CEO di Twitter. La manager, per anni pubblicitaria di successo per NBCUniversal, è stata annunciata sul social dallo stesso Elon Musk, che diventerà ora presidente esecutivo e Chief Transition Officer.

“Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/Twitter. Inizierà tra circa 6 settimane” aveva cinguettato nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio, il CEO del noto social network, Elon Musk.

A distanza di neanche ventiquattro ore è arrivato anche il nome: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuovo CEO di Twitter!” ha detto Musk.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023