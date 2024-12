Linda Lavin morta a 87 anni, l'attrice era nota per il ruolo di Alice Hyatt: lavorò con Gérard Depardieu

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morta all’età di 87 anni l’attrice statunitense Linda Lavin, celebre per il suo ruolo di Alice Hyatt nella sitcom “Alice” (1976-85). La star del piccolo schermo, scomparsa a causa delle complicazioni di un cancro ai polmoni, aveva esordito a Broadway nel 1962 e aveva conosciuto fama internazionale grazie alla famosa serie tv, incentrata sulla vita di una cameriera aspirante cantante. La sua interpretazione le valse due Golden Globe e una nomina agli Emmy Award. Lavin lascia il suo terzo marito, il batterista Steve Bakunas. In precedenza era stata sposata con l’attore Ron Leibman (dal 1969 al 1980) e con l’attore Kip Niven, dal 1982 al 1992.

Morta l’attrice Linda Lavin: la sua carriera

Prima di dedicarsi al piccolo e al grande schermo, Lavin aveva vinto due Drama Desk Award, un Tony Award, un Obie Award e un Lucille Lortel Award per le sue interpretazioni teatrali.

Tra i titoli più famosi, come ricordato da Adnkronos, figurano “Il diario di Anna Frank“, “Gypsy“, “Broadway Bound” e “Piccoli omicidi“.

L’attrice, nata a Portland nel 1937, aveva ricoperto anche il ruolo della detective Janice Wentworth nelle prime due stagioni di “Barney Miller” (1974-1982).

Lato cinema, recitò nei film “Ci penseremo domani” (con Jeff Bridges) e “Voglio tornare a casa!” con Gérard Depardieu. Da ricordare anche la sua presenza come guest star in “I Soprano” e “The O.C.”.

Il ruolo di Alice Hyatt nella sitcom “Alice”

Lavin venne scelta come protagonista di “Alice“, sitcom diventata un cult e ispirata alla pellicola “Alice non abita più qui” (1974) di Martin Scorsese.

La serie, ambientata negli Stati Uniti, segue le vicende di una cantante vedova che, insieme al figlio Tommy, si trasferisce a Phoenix in cerca di una nuova vita.

Lavorando come cameriera alla Mel’s Diner, Alice interagisce con un cast di personaggi sfaccettati: dal burbero Mel, proprietario del ristorante, alle eccentriche colleghe Flo e Vera.

L’attivismo per la causa femminista

Nel corso della sua carriera, Lavin è entrata in contatto diretto con il movimento femminista, marciando a sostegno dell’emendamento per la parità dei diritti ed entrando a far parte della Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

“Ho scoperto che Alice rappresentava l’80% di tutte le donne che lavorano in questo Paese e che stavano ancora lottando a 69 centesimi di dollaro rispetto agli uomini per la stessa qualità di lavoro – raccontò in un’intervista nel 2012, parlando del ruolo che l’aveva resa nota in tutto il mondo -. Improvvisamente ho avuto un impegno sociale“.