Linda Evangelista sfigurata dalla medicina estetica, il ritorno in copertina: "Questo non è il mio vero volto"

Linda Evangelista è ritornata in copertina, ma il suo racconto va ben oltre il volto che troveremo su ‘Vogue UK’ a settembre. La storica modella anni ’90, resa celebre dal suo adagio: “Non ci alziamo nemmeno dal letto per meno di 10 mila dollari”, ora gioca a carte scoperte e svela cosa si nasconde dietro quegli scatti.

Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia

Linda Evangelista ritorna in copertina dopo 6 anni.

In quel tempo, infatti, la super modella che negli anni ’90 ha infiammato le passerelle insieme a Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer e tante altre si era sottoposta a un intervento di criolipolisi.

Purtroppo l’applicazione estetica ha presentato i primi problemi quasi da subito.

Il collo, le braccia e le gambe presentavano delle protuberanze sospette. Il suo medico le aveva diagnosticato una iperplassia adiposa paradossa.

In poche parole, le cellule avevano iniziato a moltiplicarsi anziché restringersi, un effetto che si era rivelato disastroso per il suo aspetto, così importante nel mondo della moda.

Per questo la modella, nel 2021, sui social aveva annunciato di aver intentato una causa contro Zeltiq Aesthetics per lesioni gravi.

Lo sfogo

Alla giornalista Sarah Harris di ‘Vogue’ confessa apertamente: “Se avessi saputo che gli effetti collaterali potrebbero includere la perdita dei tuoi mezzi di sussistenza e finirai per essere così depresso da odiarti non avrei corso quel rischio”.

Per la copertina di Vogue, quindi, Linda Evangelista si è affidata totalmente alla truccatrice Pat McGrath, che per lei ha definito il viso, la mascella ed il collo servendosi di nastro adesivo ed elastici.

“Quella non è la mia mascella, né quello è il mio collo nella vita reale, e non posso andare in giro con nastro adesivo ed elastici ovunque”, sottolinea la top model con amarezza.

“Sto cercando di amarmi”, precisa, e infine: “Guarda, per le foto penso sempre che siamo qui per creare fantasie. Stiamo creando sogni. Penso sia consentito. Inoltre, tutte le mie insicurezze sono risolte in queste immagini, quindi devo fare quello che amo fare”.

Cos’è la criolipolisi

La criolipolisi è un intervento di medicina estetica che si pratica attraverso il CoolSculpting, letteralmente ‘scultura a ghiaccio’.

L’intervento consiste nel ridurre i cuscinetti intervenendo direttamente sulle cellule adipose, sostanzialmente per riconquistare una forma più delicata e raffinata.

La criolipolisi viene scelto principalmente per ridurre grasso e cellulite e viene considerata un’alternativa alla liposuzione, un intervento ben più invasivo.