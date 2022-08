Linda Cerruti, la sua rabbia per i commenti sessisti alla foto con le otto medaglie europee

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una foto per celebrare il grande successo ottenuto agli Europei di nuoto che si sono conclusi pochi giorni fa a Roma, dove ha conquistato sei medaglie d’argento e due di bronzo. Linda Cerruti, regina del nuoto sincronizzato italiano, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in una posa tipica della sua disciplina, assieme alle 0tto medaglie. Ed è stata subito sommersa da commenti volgari e sessisti.

Linda Cerruti, la foto per celebrare i successi agli Europei di nuoto

Linda Cerruti è stata una delle principali protagoniste degli ultimi Europei di nuoto che si sono tenuti a Roma. Un’edizione trionfale per l’Italia, che ha chiuso al primo posto nel medagliere con un grande distacco sugli altri Paesi.

La star del nuoto sincronizzato italiano ha conquistato ben otto medaglie, sei d’argento e due di bronzo. E per immortalare il suo miglior Europeo di sempre, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in spiaggia con le otto medaglie, accompagnata da un post in cui ricorda il tanto lavoro fatto per arrivare a questi traguardi.



Lo scatto la ritrae in una posa tipica del nuoto sincronizzato, a testa in giù e in spaccata, con le otto medaglie conquistate a Roma appese alle gambe. La foto doveva celebrare i suoi successi, ma il risultato non è stato quello sperato.

Linda Cerruti, commenti sessisti alla sua foto

L’iconica foto di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte agli Europei di nuoto di Roma è stata ripresa da numerose testate giornalistiche e condivisa sui vari social. Ma sotto i post degli articoli che parlavano dello scatto sono apparsi centinaia di commenti volgari e sessisti.

Un fatto che non è sfuggito all’atleta ligure che, sempre sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare a un lungo sfogo pubblicando alcuni screenshot dei commenti sessisti che la riguardano.

La rabbia di Linda Cerruti per i commenti volgari e sessisti

“Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condivisi dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”, scrive Linda Cerruti su Instagram.

La campionessa ligure svela tutta la sua rabbia: “Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?”.

“Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli”.

“Ci tengo, allo stesso tempo, – conclude Cerruti – a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno ‘difesa’ ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. È questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo”.