Lina Souloukou Ceo della Roma sotto protezione dopo l'esonero di De Rossi, scorta per lei e i figli

La Ceo della Roma Lina Souloukou sotto scorta. Dopo le proteste e le contestazioni dei tifosi per l’esonero di Daniele De Rossi, arrivato dopo appena 4 giornate di campionato, la dirigente alla guida del club giallorosso è finita sotto tutela delle forze dell’ordine, assegnata una scorta a lei e alla sua famiglia.

La Ceo della Roma Lina Souloukou dovrà girare con la scorta. Come riporta Adnkronos, le autorità di sicurezza della Capitale hanno deciso di assegnare un servizio di protezione alla manager greca alla guida della società giallorossa.

Una decisione arrivata per le feroci proteste e le contestazioni dei tifosi romanisti contro l’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi, ex capitano e autentica leggenda del club.

Fonte foto: ANSA

Secondo quanto riferisce Adnkronos, Lina Souloukou e la sua famiglia, compresi i figli piccoli di 8 e 3 anni, vengono protetti dalle forze dell’ordine già da un paio di giorni.

Le proteste dei tifosi dopo l’esonero di De Rossi

Lina Souloukou è finita nel mirino dei tifosi della Roma per l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi, comunicato nella mattinata di mercoledì 18 settembre dopo appena quattro giornate di campionato.

Al suo posto la società ha scelto l’ex allenatore del Torino, Ivan Juric.

L’allontanamento di De Rossi dalla guida della squadra ha provocato la rivolta della tifoseria romanista contro la gestione americana dei Friedkin e la Ceo Lina Souloukou.

Negli ultimi giorni insulti, critiche e slogan offensivi sono apparsi sui social ma anche per le vie della città, da ultimo lo striscione “Ddr mare di Roma…Lina il male di Roma!” esposto all’esterno del centro sportivo della Roma a Trigoria.

Chi è Lina Souloukou

Manager greca di 41 anni, Lina Souloukou è alla guida della Roma dall’aprile 2023, quando venne nominata Chief Executive Officer e General Manager della società dai proprietari americani, i fratelli Dan e Ryan Friedkin.

Laureata in legge con una specializzazione in diritto dello sport in Spagna, con un passato da giocatrice di pallavolo, Souloulou ha avviato nel 2007 uno studio legale di diritto sportivo assieme alla sorella.

Lavora nel mondo del calcio da circa 15 anni: dopo aver collaborato con diversi club, dal 2018 al 2022 è stata Ceo dell’Olympiacos, la più importante squadra di calcio greca.