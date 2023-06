Lilli Gruber sulla tensione tra Elly Schlein e alcuni membri del Pd: l'affondo in diretta durante Otto e mezzo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

La tensione tra la segretaria del Pd Elly Schlein e alcuni membri del partito è uno dei fatti politici di cui si discute in questi giorni. Il tema è stato oggetto di discussione anche ieri, 19 giugno, nel corso della puntata di Otto e mezzo: il programma tv condotto da Lilli Gruber su La7. La giornalista, intervistando in studio l’esponente dem Francesco Boccia, ha parlato di un intervento “a scoppio ritardato” della nuova segretaria Pd per risollevare le sorti del partito.

La puntata di ‘Otto e mezzo’ nel giorno della direzione nazionale del Pd

Durante la puntata di Otto e mezzo, Lilli Gruber ha chiesto a Francesco Boccia se il Pd può considerarsi più forte.

La puntata è andata in onda mentre stava per concludersi la direzione nazionale del Partito democratico in cui Elly Schlein ha fatto il punto sulla linea del partito.

Fonte foto: IPA Il leader dei 5 stelle con la segretaria del Pd Elly Schlein durante la manifestazione del Movimento a Roma

L’appuntamento con la direzione nazionale era molto atteso non solo per i risultati deludenti che il Pd ha ottenuto nelle ultime elezioni amministrative, ma anche all’indomani della partecipazione di Schlein alla manifestazione indetta dal Movimento 5 stelle contro il precariato.

L’affondo di Lilli Gruber alla segretaria dem

A proposito del partito che Elly Schlein sta cercando di ricostruire, Francesco Boccia – rispondendo a Lilli Gruber – ha detto che la nuova segretaria dem “ha il dono di parlare semplice e chiaro”.

Incalzato da Gruber, poi, Boccia ha aggiunto che “ora è iniziata una fase politica nuova“. Ma è in questo momento che Gruber non ha esitato dall’affondare Schlein. “Un po’ a scoppio ritardato mi viene da dire”, le parole della conduttrice di Otto e mezzo.

Lilli Gruber ha cercato di insistere con Boccia per capire se “il partito la segue”, perché “è questo il dramma”, ha commentato la giornalista.

“Io credo di sì”, ha risposto Boccia ribadendo che “il Pd è un’alternativa alla destra” e che i dem chiedono “alle altre forze politiche all’opposizione di unirsi contro la destra”.

Elly Schlein nell’occhio del ciclone del Pd

La segretaria Elly Schlein è nell’occhio del ciclone dei membri del Pd. Le elezioni amministrative di maggio, infatti, non hanno portato al partito i frutti sperati.

Ma a far discutere all’interno delle correnti del Partito democratico è la posizione del Pd rispetto a diversi temi. Si tratta di malumori emersi sin dall’insediamento della nuova segretaria, ma esplosi dopo la partecipazione di Schlein alla manifestazione del Movimento 5 stelle sul precariato.

In occasione della direzione nazionale del Pd, quindi, Schlein ha precisato che resta netta la distanza dal M5s sul tema della fornitura di armi all’Ucraina. Ma su altri temi, come quelli lavorativi, è necessario cercare convergenze per opporsi alla destra.