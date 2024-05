Lilli Gruber sostituita da Giovanni Floris a Otto e Mezzo su La7, l'annuncio del conduttore: "Sarò con voi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lilli Gruber viene sostituita da Giovanni Floris nel programma politico Otto e Mezzo di La7. Secondo quanto affermato dal conduttore, dovrebbe restare per un paio di giorni prima del ritorno di Gruber. Rumors e speculazioni si rincorrono e in particolare su X molti utenti pensano che la giornalista possa trovarsi al raduno annuale del gruppo Bilderberg. Non ci sono conferme della sua presenza all’evento, che si tiene a Madrid dal 30 maggio al 2 giugno. Senza una comunicazione ufficiale resta il mistero, ma non è la prima volta che Floris prende il posto della collega, come a maggio e dicembre scorso. In entrambi i casi sono state sostituzioni brevi.

La sostituzione Gruber

All’inizio della trasmissione Giovanni Floris ha rassicurato i telespettatori: “Sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli”. Non è la prima volta che Floris sostituisce la collega Lilli Gruber, infatti già a maggio e dicembre dell’anno scorso aveva condotto il programma per due brevi periodi.

L’assenza della Gruber (dopo le frecciatine con Enrico Mentana) ha generato speculazioni sui social, dove molti utenti hanno collegato la sua assenza al raduno annuale del gruppo Bilderberg.

I rumors sui social media

La mancanza di spiegazioni ufficiali sull’assenza di Lilli Gruber ha alimentato numerose teorie sui social, in particolare su X (precedentemente noto come Twitter). Gli utenti hanno ipotizzato che la giornalista possa essere impegnata al raduno del Bilderberg, evento a cui partecipa regolarmente e attualmente in corso. La partecipazione della Gruber a questo evento, dove si riuniscono manager, giornalisti, politici e figure di spicco dell’economia e della finanza internazionale, non è stata però confermata.

Nonostante le rassicurazioni di Floris, l’assenza della Gruber rimane avvolta nel mistero. In passato, Lilli Gruber è stata assente dal programma per vari motivi, tra cui problemi di salute e impegni personali. Per esempio, durante la pandemia di Covid-19, aveva dovuto sospendere temporaneamente la sua presenza in studio.

La puntata di “Otto e Mezzo”

Nonostante l’assenza della Gruber, la puntata di “Otto e Mezzo” si è svolta come sempre su temi di attualità e politica. Tra gli argomenti trattati: i 100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti, le riforme del Consiglio Superiore della Magistratura e lo scontro tra il presidente della Campania Vincenzo De Luca e la Premier Giorgia Meloni.

La presenza di Giovanni Floris non è nuova al pubblico, ma i telespettatori rimangono in attesa del ritorno di Lilli Gruber, oltre che in attesa di eventuali chiarimenti sul motivo della sua assenza.