LIlli Gruber risponde a Meloni durante Otto e Mezzo: "Queste cose non succedono nelle democrazie mature"

Polemica tra Gruber e Meloni. La giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo ha risposto durante la trasmissione alle critiche mosse dalla Presidente del consiglio Giorgia Meloni lunedì dopo un commento sul patriarcato.

La risposta di Lilli Gruber

La conduttrice televisiva Lilli Gruber, durante la sua trasmissione Otto e Mezzo in onda su La 7, ha risposto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, che a sua volta aveva controbattuto a quanto detto in trasmissione dalla giornalista lunedì.

“Siccome Meloni ha attaccato me personalmente e questa trasmissione con quella foto di famiglia, dopo questo post di sta mattina, è partita una serie di attacchi dei suoi fedelissimi che hanno sostenuto cose che io non ho mai detto” ha esordito Gruber.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, Presidente del consiglio

Ha poi rivolto una domanda all’ospite Mario Sechi, ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi: “Non ho attaccato la sua famiglia. Ma il problema di fondo è il fatto che un o una presidente del consiglio abbia attaccato personalmente un giornalista? Normalmente nelle democrazie mature non accade“.

La difesa dell’ex portavoce del Governo

Gruber ha parlato anche di ipersensibilità alle critiche della Presidente del consiglio, prima di lasciare la parola a Mario Sechi, che per sei mesi è stato responsabile della comunicazione con la stampa del governo e ora è direttore di Libero, che ha espresso la sua opinione a riguardo.

“È un segno che Meloni risponde alla tua opinione con la sua storia. Non vedo un attacco personale né alla trasmissione. Non puoi pretendere che il Presidente del consiglio non risponda”.

Cosa era successo lunedì a Otto e Mezzo

Durate la puntata di Otto e Mezzo di lunedì, commentando il caso Cecchettin, Gruber ha detto: “Non si può negare che in Italia ci sia una forte cultura patriarcale e che questa destra al potere non la sta proprio contrastando”.

La Presidente del consiglio ha interpretato le parole come un attacco personale, rispondendo con una citazione diretta della giornalista, in un post sui social, a cui era allegata una foto che ritraeva lei, sua figlia, sua madre e sua nonna.

“Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di ‘cultura patriarcale’ della mia famiglia. Davvero senza parole” recitava il post dei Giorgia Meloni.