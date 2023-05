Lilli Gruber nei guai per gli orecchini che indossa in tv. Possibili sanzioni in arrivo, cosa rischia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Guai in vista per Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e mezzo su La7 rischia grosso per il caso degli orecchini di un noto marchio di gioielli che indossa abitualmente durante le puntate del suo talk show. Nei suoi confronti si starebbe muovendo l’Ordine dei giornalisti: possibili sanzioni in vista per pubblicità occulta, espressamente vietata.

Il caso degli orecchini

Ad intervenire sulla vicenda nelle ultime ore è stato Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ai microfoni di Striscia la notizia ha stigmatizzato lo sfoggio in tv degli orecchini, reiterato per anni.

“Io non lo avrei fatto. Andando in video non mostrerei nessun logo di brand. Il nostro – ha dichiarato Bartoli – è un lavoro che necessita della fiducia dei cittadini e per averla non si può essere a libro paga di aziende”.

Pubblicità e giornalisti, cosa prevedono le norme

Bartoli ha poi richiamato una delle principali regole del giornalismo: un giornalista non può fare pubblicità, meno che mai occulta.

Il Testo unico dei doveri del giornalista, che ogni professionista iscritto all’Ordine è tenuto a seguire, è chiaro sul tema: un giornalista non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie.

È possibile fare pubblicità a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici e sindacali, ma solo a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza.

Lilli Gruber rischia sanzioni per gli orecchini sfoggiati in diretta su La7

Cosa rischia Lilli Gruber

Nel suo intervento a Striscia la notizia il presidente Cnog ha ricordato che in tante occasioni l’Ordine dei giornalisti ha sanzionato, o addirittura sospeso, colleghi che non hanno rispettato queste regole.

“Ci sono i consigli di disciplina – ha spiegato Bartoli – davanti ai quali i giornalisti possono essere chiamati a rispondere. Quindi se verrà considerato che questi gioielli nel modo in cui sono stati esposti configurano una sorta di pubblicità occulta, Gruber sarà sanzionata, o addirittura sospesa, come è successo a molti altri”.