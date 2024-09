Lilli Gruber attacca sul caso Sangiuliano e Boccia, poi invita Meloni e svela la verità sulla pace con Mentana

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La conduttrice Lilli Gruber ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato, con termini non proprio lusinghieri, del caso Sangiuliano-Boccia, ha attaccato Giorgia Meloni, invitandola però poi in trasmissione, e ha chiarito la situazione con il direttore Enrico Mentana, affermando che tra i due non c’è nessun “dissidio personale”.

Lilli Gruber sul caso Sangiuliano-Boccia

La giornalista e conduttrice televisiva Lilli Gruber ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera¸ nel corso della quale ha parlato di molti di quei temi di attualità che hanno contribuito a rendere questa estate la “più calda della storia, come certificato dall’istituto Copernicus. Ricordiamolo ai negazionisti del riscaldamento climatico e a chi dice che l’allerta è solo una questione ideologica”.

Ma, più che di clima, Lilli Gruber ha parlato della situazione politica italiana, con la recente fine del caso Sangiuliano-Boccia, che ha intrattenuto gli italiani durante l’estate e che la giornalista ha così definito: “Il mix tra arroganza e stupidità è sempre letale”.

Fonte foto: ANSA Lilli Gruber con Elly Schlein durante una puntata di Otto e Mezzo; la conduttrice, nel corso di un’intervista, ha parlato di Giorgia Meloni, del caso Sangiuliano-Boccia e dei rapporti con Enrico Mentana

E rispetto alle scuse pubbliche del ministro, trasmesse con un’intervista al Tg1, secondo la Gruber si è trattato di “un tentativo di manipolazione dell’opinione pubblica. Sangiuliano da ministro inetto e colpevole è apparso al Tg1 come un uomo qualunque, contrito e pentito. Ecco fatta l’operazione ‘è solo una questione personale, di gossip’”.

Lilli Gruber e l’invito a Giorgia Meloni

Così come Giorgia Meloni ha parlato del caso Sangiuliano, scaricando la responsabilità su Maria Rosaria Boccia, Lilli Gruber ha detto la sua sulla premier: “Meloni è sempre pronta a parlare di quello che una donna dovrebbe o non dovrebbe fare. Attendiamo che ci dica con altrettanta chiarezza qual è la sua idea di come un uomo si ritaglia, e debba ricoprire, il ruolo di ministro. Il senso delle istituzioni, ovvero disciplina e onore, è tra i requisiti?”.

In tante occasioni la presidente del Consiglio ha accusato la giornalista di La7 di essere “di parte”, con la Gruber che non nasconde le sue tendenze: “Sì, sono di parte: dalla parte della Costituzione, della legalità, del giornalismo che si basa sui fatti”.

E di fronte alla domanda su una possibile presenza di Giorgia Meloni a Otto e mezzo, il programma condotto dalla Gruber, la giornalista non esclude la possibilità: “In passato è sempre venuta. Ora che è presidente del Consiglio sarebbe più interessante per tutti”.

I rapporti con Enrico Mentana

Lilli Gruber parla poi di Elly Schlein, la cui “possibilità di costituire un’alternativa a Giorgia Meloni si valuterà dalla capacità di unire le varie anime del centrosinistra”.

Infine, ai discorsi “di casa”, la conduttrice ha parlato di Enrico Mentana, con il quale i rapporti sembravano tesi dopo lo scontro causato dai ritardi del telegiornale: “Con Mentana non mi risulta che ci sia un dissidio personale”.