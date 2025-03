Liliana Resinovich non può essersi suicidata, secondo i periti è omicidio: sarebbe stata strangolata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​La recente perizia medico-legale sul caso di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, ha escluso l’ipotesi del suicidio, indicando l’omicidio come causa del decesso. Secondo gli esperti, la donna sarebbe stata strangolata, probabilmente il giorno della sua scomparsa.​

Le novità dopo la perizia

Emergono importanti informazioni dalla perizia condotta dall’antropologa forense Cristina Cattaneo e da altri esperti sul corpo di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022.

Secondo i risultati delle analisi medico-legali, la donna sarebbe stata uccisa per asfissia meccanica da compressione sulla parte anteriore del collo, suggerendo quindi uno strangolamento.

Fonte foto: ANSA Liliana Resinovich, in una foto tratta dal suo profilo Facebook: la perizia ha escluso il suicidio della donna, si indaga ora per omicidio

L’ipotesi è che l’aggressore l’abbia colta di sorpresa, colpendola al volto e poi strangolandola con un movimento brusco che ha causato la frattura di una vertebra. Questi dettagli escludono la tesi del suicidio, precedentemente presa in considerazione. ​

L’omicidio di Liliana Resinovich

Liliana Resinovich, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021. Il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, con la testa avvolta in due sacchetti trasparenti e il corpo infilato in due sacchi neri per rifiuti.

Inizialmente la Procura aveva ipotizzato il suicidio, ma la famiglia e gli amici hanno sempre contestato questa versione, sostenendo che Liliana non aveva motivi per togliersi la vita. ​

Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha ribadito che la moglie non si sarebbe mai suicidata e ha chiesto che tutte le persone vicine a lei vengano ascoltate dagli inquirenti. Anche secondo il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, la verità deve ancora venire a galla. L’uomo ha inoltre affermato di avere sospetti su chi possa essere il responsabile dell’omicidio. ​

I molti dubbi sulla vicenda

Nonostante i recenti sviluppi, permangono diversi interrogativi irrisolti nel caso di Liliana Resinovich. In primo luogo, rimane da chiarire cosa sia accaduto nei 21 giorni intercorsi tra la sua scomparsa e il ritrovamento del corpo.

Non è ancora chiaro se Liliana sia morta nel luogo del ritrovamento o se il corpo sia stato spostato. Inoltre, il movente dell’eventuale omicidio non è stato ancora identificato, così come non è stata chiarita l’origine e la modalità di utilizzo dei sacchetti in cui è stato trovato il corpo.