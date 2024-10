Liliana Resinovich e i messaggi in codice con Claudio Sterpin, cosa scriveva alle spalle di Sebastiano Visitin

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un nuovo colpo di scena emerge nel caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022. Una memoria di 19 pagine, redatta dalla consulente Gabriella Marano e recentemente depositata in Procura dall’avvocato Nicodemo Gentile per conto di Sergio Resinovich, fratello della vittima, svela dettagli su una relazione segreta tra Liliana e Claudio Sterpin. Il documento, basato su centinaia di messaggi recuperati dal cellulare di Liliana grazie al consulente Francesco Zorzi, fa luce su una storia d’amore nascosta e intensa, punteggiata di parole in codice, che secondo la famiglia Resinovich potrebbe rappresentare un movente fondamentale.

I messaggi scambiati da Liliana Resinovich e Claudio Sterpin

I messaggi, scambiati tra novembre 2020 e dicembre 2021, evidenziano una comunicazione affettuosa e intima tra Liliana e Claudio, con frequenti riferimenti a un futuro insieme.

Nei testi, redatti in parte in dialetto triestino e cifrati con parole in codice, i due progettano di lasciare Sebastiano Visintin, marito di Liliana, per vivere finalmente la loro storia alla luce del sole.

Fonte foto: ANSA

Liliana Resinovich con il marito Sebastiano Visitin

Visintin, da sempre convinto della fedeltà della moglie, ha negato ogni possibilità di relazione extraconiugale, ma questo carteggio sembra contraddirlo.

Tra i numerosi messaggi, spiccano dichiarazioni di affetto reciproco, come quella scritta da Liliana mentre si trovava in vacanza in Grecia con il marito nell’agosto 2021: “Buonanotte caro amore. Spero di vederti di nuovo. Io tengo duro caro amore”.

Claudio risponde: “Già mi manchi. E pensare che sei lontana aumenta il senso di angoscia. Caro mio amore caro”.

Perde quota l’ipotesi del suicidio

Questi messaggi, mostrati in esclusiva nella trasmissione televisiva Quarto Grado, mettono in crisi l’ipotesi di suicidio sostenuta dalla Procura.

Gli inquirenti avevano infatti ipotizzato che Liliana si fosse trovata “in un imbuto emotivo” tra due uomini, conducendola al gesto estremo.

Ma secondo Gentile, l’avvocato della famiglia, questo carteggio dimostra il contrario: Liliana stava facendo progetti futuri con Claudio, senza segni di disperazione o frustrazione.

Lei voleva voltare pagina

Tra le comunicazioni, vi è anche un messaggio particolarmente significativo, inviato da Liliana il giorno prima della sua scomparsa: “Ok, sono tenace. Finirà amore caro”.

Un segnale, per la famiglia, che conferma l’intenzione della donna di voltare pagina.

Non mancano anche riferimenti a un possibile trasferimento insieme, scambi di premure sul meteo e tenere conversazioni su dettagli quotidiani.

In una sequenza di dicembre, Claudio scrive: “Guarda, c’è la musica del tango caro amore mio, un vero spettacolo, quasi come quello che sento per te”.