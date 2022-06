Lido dei Gabbiani, il gestore soccorre dei bambini in mare e muore: l'eroico salvataggio finisce in tragedia

Tragedia nel Lido dei Gabbiani a Castel Volturno, in provincia di Caserta, davanti a numerosi bagnanti intenti a godersi una giornata di mare. Intorno alle 10 della mattina di oggi, martedì 7 giugno, il gestore dello stabilimento Rahhal Amarri ha perso la vita nell’eroico tentativo di salvare alcuni bambini in difficoltà tra le onde.

A risultare fatale per l’uomo, che aveva 42 anni, è stato un malore improvviso. Originario della Tunisia, viveva da circa vent’anni nel comune del litorale casertano. Secondo le indiscrezioni a ottobre aveva in programma di andare a trovare la famiglia nel suo Paese.

Soccorre dei bambini in mare e muore: cosa è successo nel Lido dei Gabbiani

Secondo quanto emerso subito dopo la tragedia, durante la mattinata due bambini si sono avventurati troppo al largo nonostante il mare particolarmente agitato.

A causa delle forti correnti non sono riusciti a tornare in riva e, in stato di apparente difficoltà, hanno iniziato a dimenarsi per chiedere aiuto ai bagnanti. Come confermato dalle prime notizie diffuse dai media locali, Rahhal Amarri si subito è tuffato in mare dopo essersi accorto dei bambini finiti in mezzo alle onde.

Dopo essere riuscito a riportare a riva il primo, si è rituffato in acqua per mettere in salvo anche il secondo, con tutte le sue forze. Poi è sopraggiunto il malore.

La morte di Rahhal Amarri

Nel tentativo di salvare la vita all’altro bambino in difficoltà, il 42enne si è sentito male e il suo corpo è riaffiorato esanime in superficie. A quel punto è intervenuto il bagnino del lido, che lo ha recuperato con il pattino di salvataggio e portato sul bagnasciuga, ormai già privo di vita.

L’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragedia per salvare il gestore dello stabilimento si è rivelato inutile: per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto fulminante.

Il secondo bambino finito al largo è stato salvato da un pescatore, che lo ha afferrato per un braccio portandolo nella sua piccola imbarcazione.

Avviate le indagini

Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunti anche la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S.Maria Capua Vetere.

Gli operatori della Capitaneria di Porto di Castel Volturno hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica di quei drammatici momenti, che hanno scosso tutti i bagnanti presenti nel Lido dei Gabbiani.

Come riportato da Caserta News, la salma di Rahhal Amarri è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.