Licia Ronzulli di Forza Italia apre a Matteo Renzi: "Perché no? Deve capire cosa fare da grande". Il video

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Matteo Renzi, dopo anni di battute che lo vedevano come il più vicino a Silvio Berlusconi, potrebbe davvero passare a Forza Italia? Licia Ronzulli (FI) conferma la possibile apertura all’ex segretario del Partito Democratico. Intanto anche Carlo Calenda lancia una frecciatina al leader di Italia Viva, affermando in che “si sta tenendo le mani libere per fare un ragionamento con la maggioranza di governo”.

Ronzulli apre a Renzi in maggioranza

Matteo Renzi potrebbe passare in maggioranza. Ad aprire le porte di Forza Italia è Licia Ronzulli che, su La7 al programma In Onda Estate, domanda un esplicito e retorico “perché no?”.

“Se sposa il nostro programma, ci può essere una compatibilità politica”, spiega la capogruppo di Forza Italia al Senato. A normalizzare tale passaggio di posizione arriva poi l’esempio di Ronzulli su un altro ingresso in Forza Italia: Caterina Chinnici, che dopo essere stata europarlamentare per il Pd è dal 2023 nel partito di Forza Italia.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

Punti in comune

Nel corso degli ultimi mesi Matteo Renzi ha mostrato di avere diversi punti in comune con Forza Italia (soprattutto in difesa di Silvio Berlusconi), dal tema giustizia a quello del salario minimo e non solo. A far luce sul possibile passaggio di Renzi a Forza Italia non sono mancate le parole del leader di Azione.

Calenda infatti ipotizza un passaggio ai banchi della maggioranza e “lo suppongo da quello che vedo: la difesa a oltranza della Santanchè, il voto con il governo sulla carne sintetica fatto seguendo pedissequamente Lollobrigida… Non so cosa vogliano fare, ma vedo segnali da molto tempo di slittamento verso destra”.

La risposta di Renzi

Matteo Renzi non ha mai fatto segreto di essere vicino agli ideali di Forza Italia e non stupisce questo ulteriore allineamento su alcuni punti chiave del momento. Eppure non c’è stato ancora una conferma alle parole di Calenda o Ronzulli. Il leader di Italia Viva ha dedicato la giornata al successo universitario del figlio.

L’unico a commentare l’ipotesi è stato Carlo Calenda, che secondo Ivan Scalfarotto sta rovinando il clima sereno che si respira nel gruppo. Mentre Calenda si lascia andare a commenti sul passaggio di Renzi alla maggioranza, al Senato erano in corso le votazioni per l’elezione di Enrico Borghi (ex Pd passato a Italia Viva). Una tempistica che non è stata apprezzata dai colleghi.