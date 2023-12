Liceo del Made in Italy è legge, dal 18 gennaio le iscrizioni per 2024-2025: quando inizia e cosa si studia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il liceo del Made in Italy diventa legge. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che dispone le azioni per la valorizzazione e la promozione del made in Italy, tra questi (articolo 18) la descrizione del nuovo percorso di studi. A breve si apriranno le iscrizioni, mentre le prime classi saranno attivate per l’anno scolastico settembre 2024- giugno 2025. Rese note anche le materie del primo e secondo anno, con due lingue straniere oltre a diritto, storia e geografia, economia politica e le altre.

Liceo del Made in Italy in arrivo

Per il prossimo anno scolastico sarà possibile iscriversi al percorso di studio del nuovo liceo del Made in Italy (fortemente voluto da Giorgia Meloni). Nella legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale si specifica che, in via transitoria, la costituzione delle classi prime del percorso avverrà su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione “economico-sociale” del percorso del liceo delle scienze umane.

Le iscrizioni per il primo anno 2024-2025 saranno possibili a partire dal 18 gennaio, come per gli altri licei e istituti.

In partenza in nuovo liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2024-2025

Quali sono le materie di studio

In Gazzetta è possibile visionare anche il piano di studi del liceo del Made in Italy. Al momento esistono le attività e gli insegnamenti obbligatori per il 1° biennio (1° e 2° anno). Questi non si differenziano per numero di ore o per le materie di studio, che restano stabili.

Sono previste:

132 ore di lingua e letteratura italiana;

99 ore di storia e geografia;

99 ore di diritto;

99 ore di economia politica;

99 ore di lingua e cultura straniera 1;

66 ore di lingua e cultura straniera 2;

99 ore di matematica (e informatica);

66 ore di scienza naturali (oltre a biologia, chimica e scienza della terra);

66 ore di scienze motorie e sportive;

33 ore di storia dell’arte;

33 ore di religione cattolica o attività alternative.

Quando inizia e come iscriversi

L’avvio del liceo del Made in Italy è ormai all’ultima fase. A partire da settembre 2024 i primi studenti si siederanno nelle aule del nuovo liceo per l’anno scolastico 2024-2025.

Le iscrizioni saranno possibili (per tutti i licei e gli istituti) a partire dal 18 gennaio. Le domande di iscrizioni vanno inoltrate online a partire dalle 08:00 del mattino del 18 gennaio, fino alle 20:00 del 10 febbraio 2024. La procedura si svolge sulla Piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione e del merito, nella sezione dedicata all’orientamento e alle iscrizioni.