Liberato lo chef di Sulmona rapito in Ecuador nel suo ristorante: ancora mistero sul sequestro del 49enne

È tornato libero Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito in Ecuador. Ha riferito di stare bene e di essere in contatto con la Polizia per mettere ordine alla vicenda che ha destato non poca preoccupazione. Adesso le forze dell’ordine stanno ascoltando lo chef 49enne di Sulmona, proprietario di un ristorante in Ecuador, per chiarire cosa sia successo il 25 giugno, quando l’uomo è stato rapito da cinque uomini che hanno fatto irruzione nel suo locale.

La liberazione dello chef dopo il sequestro

La notizia della liberazione, a distanza di circa una settimana di sequestro, è arrivata dal diretto interessato.

È stato lo stesso Panfilo Colonico, infatti, a informare prima la Polizia e poi alcuni amici di Sulmona, il comune in provincia de L’Aquila,

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine tratto dalle telecamere del ristorante di Panfilo Colonico, mostra i momenti del sequestro dello chef abruzzese

Stando a quanto riportato da diversi giornali, alcuni testimoni avrebbero raccontato che lo chef si sarebbe presentato davanti alla sua attività a bordo di un taxi.

Il rapimento all’interno del ristorante

Lo chef di Sulmona, trapiantato in Ecuador, era stato rapito il 25 giugno. Il sequestro era avvenuto all’interno del suo ristorante ‘Il Sabore mio’ che si trova a La Garzota, un quartiere di Guayaquil.

Come si vede dalle immagini di alcune videocamere di sorveglianza del locale, il 49enne era stato rapito da un commando di cinque uomini. Erano entrati all’interno del ristorante vestiti da poliziotti e oltre a Panfilo Colonico hanno portato via anche un computer e un telefono di proprietà dello chef.

Stando a quanto reso noto fino ad ora, inoltre, i rapitori non avrebbero formulato nessuna richiesta di riscatto.

Dopo il rapimento è emerso che a inizio anno l’uomo era stato coinvolto in una sparatoria la cui causa non è ancora del tutto chiara.

Le indagini della polizia

Non si sa se l’evento della sparatoria abbia a che fare qualcosa con il rapimento. Attualmente gli agenti stanno ascoltando il racconto di Colonico per mettere ordine ai chiaro-scuri della vicenda.

Negli scorsi giorni, intanto, gli agenti hanno arrestato 2 dei sequestratori individuati grazie alle telecamere di sorveglianza del ristorante in cui è avvenuto il sequestro.

Restano da individuare gli altri tre responsabili e da chiarire quali siano state le cause del rapimento.