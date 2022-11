Letizia Moratti si dimette da vicepresidente e assessore al Welfare in Lombardia: "Manca fiducia con Fontana"

Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha deciso di dimettersi dai suoi incarichi. In una nota riportata dall’Ansa, l’ex sindaca di Milano ha fatto sapere che la sua decisione è motivata dal “venir meno del rapporto di fiducia” con il presidente Attilio Fontana.

Nella nota, Letizia Moratti ha chiarito le motivazioni della propria scelta: “Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia”.

“Per rispetto dei cittadini – ha precisato nella comunicazione – con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione”.

Moratti: “L’Amministrazione non risponde più all’interesse dei cittadini”

Moratti, che aveva assunto gli incarichi nel gennaio 2021 in piena pandemia di Covid-19, ha sottolineato che si tratta di “un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell’azione di questa Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi”.

L’ex sindaca di Milano ha poi rivendicato la propria scelta “di chiarezza di cui mi faccio pienamente carico, anche in considerazione dei provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia”.

Chi è Letizia Moratti

Prima di approdare in Regione Lombardia, Letizia Moratti ha svolto diverse attività sia in ambito pubblico che privato. È stata presidente della Rai dal 1994 al 1996, a cavallo tra il primo governo Berlusconi e quello Dini. Poi ha ricoperto il ruolo di ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2001 al 2006 per i governi Berlusconi II e III.

Nel 2006 ha assunto la carica di sindaca di Milano fino al 2011, e successivamente – dal 2019 al 2020 – è stata presidente del consiglio di amministrazione di UBI Banca dal 2019 al 2020.

A gennaio 2021 è subentrata al posto di Giulio Gallera come assessore al Welfare della Regione Lombardia e ha sostituito Fabrizio Sala come vicepresidente della Regione Lombardia.