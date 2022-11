Letizia Moratti con Calenda e Renzi: l'ex ministra in piazza a Milano col Terzo Polo dopo il no del Pd

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

In piazza contro la guerra in Ucraina. Sabato 5 novembre Letizia Moratti, fresca di dimissioni dalla giunta regionale in Lombardia guidata dal leghista Attilio Fontana, manifesterà a Milano insieme al Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. L’appuntamento, a cui prenderanno parte i due leader, vedrà la partecipazione – tra gli altri – dell’ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini, di Marco Cappato (Radicali), di Carlo Cottarelli (senatore Pd) e di Giorgio Gori (sindaco di Bergamo in quota dem). A destare maggiore scalpore è però la presenza dell’ex ministra di Silvio Berlusconi, attualmente iscritta a Forza Italia: dopo le dichiarazioni del Cavaliere pro Putin, una partecipazione a una manifestazione a sostegno della popolazione ucraina è forse il preludio di un addio.

Carlo Calenda, leader del Terzo Polo insieme a Matteo Renzi, ha convocato una manifestazione a sostegno del popolo ucraino per venerdì 5 novembre, a Milano, con il ritrovo all’Arco della Pace.

Si tratta della prima iniziativa politica a cui parteciperà Letizia Moratti dopo le dimissioni dalla giunta di Regione Lombardia, guidata dal governatore Attilio Fontana: il suo posto alla vicepresidenza è stato preso da Fabrizio Sala, anche lui di Forza Italia.

Fonte foto: ANSA Letizia Moratti e Attilio Fontana

Oltre a numerose associazioni, parteciperanno parlamentari ed esponenti di Azione e Italia Viva, tra cui Matteo Renzi.

Hanno annunciato la propria adesione anche Pierferdinando Casini (ex presidente della Camera), Marco Cappato (Radicali), Carlo Cottarelli (senatore Pd) e Giorgio Gori (sindaco di Bergamo).

La bocciatura del Pd e l’ipotesi Terzo Polo

Letizia Moratti potrebbe entrare nel Terzo Polo? Il Pd ha bocciato l’ipotesi di candidare alle Regionali 2023 Letizia Moratti in Lombardia (secondo i dem, la carta vincente sarebbe Carlo Cottarelli, che non ha smentito), dopo gli apprezzamenti di Carlo Calenda e soprattutto di Matteo Renzi, con quest’ultimo che l’ha consigliata a Enrico Letta.

Resta quindi alla finestra proprio il Terzo Polo, che non è disposto ad alleanze col Pd nel caso in cui i dem non rompano prima con il M5S, ma per quel che riguarda il voto in tutte le regioni.

Cosa diceva Renzi di Letizia Moratti

Matteo Renzi, dopo le dimissioni di Letizia Moratti da Regione Lombardia, ha dichiarato: “Se fossi segretario del Pd chiamerei di corsa la Moratti e le direi andiamo insieme, se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni, ma il Pd di Letta voglia di vincere…”.

Ma in passato cosa ha detto Renzi di Letizia Moratti? Nel 2015, in occasione dell’inaugurazione di Expo a Milano, l’allora premier fiorentino aveva ringraziato l’ex sindaca della città lombarda: “Mi ha davvero molto emozionata“, aveva confessato al Corriere della Sera. Segno di rispetto, che non è scemato in questi anni.

Cosa diceva Calenda di Letizia Moratti

Carlo Calenda, dopo le dimissioni di Letizia Moratti, ha ammesso che l’ex presidente della Rai è “un profilo di qualità”, ricordando però che alle Regionali “o si vince o si perde ma al primo turno, per cui c’è un tema di alleanze”, sottolineando il veto nei confronti del M5S in caso di alleanza col Pd.

Ma in passato cosa ha detto Calenda di Letizia Moratti? A giugno, il leader di Azione aveva caldeggiato la candidatura di Carlo Cottarelli per sfidare Attilio Fontana. Esprimendo comunque anche un particolare apprezzamento – durante un intervento al Salone del Mobile, sempre nel giugno scorso – per una possibile candidatura alle Regionali di Letizia Moratti.