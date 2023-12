Leonardo Lotto paralizzato dopo un incidente: il discorso dello studente italiano a Londra commuove tutti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La laurea dopo la paralisi. Leonardo Lotto, studente aostano a Londra, ha ricevuto nei giorni scorsi il suo diploma dopo essere rimasto paralizzato 10 mesi fa a causa di un tuffo. Il suo discorso ha commosso i presenti.

La paralisi per un tuffo

Leonardo Lotto è uno studente aostano di 24 anni. Fino a 10 mesi fa studiava International Management a Londra, per ottenere un prestigioso master. Durante una vacanza in Australia però ha subito un gravissimo incidente.

A causa di un tuffo in mare sbagliato, il ragazzo è rimasto totalmente paralizzato dalla vita in giù. Ha quindi perso l’uso delle gambe ed è stato costretto in sedia a rotelle. Nonostante questo non ha smesso di studiare e pochi giorni fa si è laureato.

Il discorso di Leonardo Lotto

Durante la cerimonia di consegna del diploma, Leonardo Lotto ha raggiunto i suoi compagni sul palco. Al suo annuncio sia gli studenti che i presenti lo hanno applaudito. Lotto ha cominciato il suo discorso ringraziando i genitori, per poi proseguire.

“Ogni giorno penso costantemente a come le cose possano cambiare rapidamente e drasticamente, in un batter d’occhio e in modi che non avrei mai potuto immaginare. Ora non ho altra scelta che guardare avanti, iniziare un nuovo viaggio che sarà doloroso, duro e faticoso” ha detto sorridendo, circondato dai suoi compagni di corso.

“Per quelli che mi conoscevano già prima sapete quanto fosse importante la libertà per me. E ora che l’ho persa, che ho perso la mia indipendenza e autonomia, ho capito ancor di più quanto questa sia importante” ha poi continuato il ragazzo.

Il video diventato virale

I presenti, sia gli studenti che i docenti, si sono mostrati commossi dalle parole di Lotto. Il video della consegna del diploma, caricato sul canale YouTube del consorzio delle scuole di management Cems, è diventato virale.

“La libertà è la cosa più importante che abbiamo. E non è gratis, ma bisogna conquistarla, bisogna lottare per la libertà delle persone. Se siamo liberi oggi è perché qualcuno ha lottato per noi e ci ha resi liberi. Non bisogna mai dimenticarlo” ha poi concluso il ragazzo tra gli applausi.