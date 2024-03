Leo Gullotta e le accuse al Governo di Giorgia Meloni: "Intelligente e furba, ma attorniata da fascisti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Leo Gullotta ha criticato duramente il Governo guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, stando all’attore e doppiatore italiano, sarebbe “attorniata da fascisti” e “non avrebbe fatto i conti con il suo passato”.

Cosa ha detto Leo Gullotta sul Governo di Giorgia Meloni

Ospite della trasmissione di La7 ‘DiMartedì’ condotta da Giovanni Floris, Leo Gullotta, a domanda precisa del conduttore (“Le piace il Governo Meloni?“), ha risposto in maniera secca: “No, assolutamente“. Poi ha spiegato: “Sono un cittadino di 78 anni ed esprimo le mie opinioni su quello che vivo. Io ho vissuto i miei anni con problemi, ma pesanti come in questo periodo mai”.

Sulla presidente del Consiglio, l’attore e doppiatore ha detto: “È una donna intelligente, è una donna furba, ma non ha fatto i conti con il suo passato. È attorniata da fascisti, in tutti i sensi. Non vuole assolutamente conferenze stampa, vuole comandare, vuole avere il segno del comando. Non si è mai sentito parlare di posti di lavoro, di sanità, di Mafia… Che fine ha fatto Cutro? Non si sa niente, non si deve sapere niente”.

Fonte foto: ANSA

Il rischio per la libertà in Italia secondo Leo Gullotta

Sulla parola “fascisti”, il conduttore di ‘DiMartedì’ Giovanni Floris ha chiesto a Leo Gullotta: “Secondo lei rischiamo la libertà?”. L’attore e doppiatore ha risposto: “Delle cose sono state vietate…”. Poi Leo Gullotta ha fatto riferimento alle “manganellate” e “dell’atteggiamento verso i giovani”.

Perché in Italia c’è l’astensionismo secondo Leo Gullotta

Sulla recente vittoria di Marsilio alle elezioni in Abruzzo, Leo Gullotta ha scherzato a ‘DiMartedì’: “Abbiamo saputo con queste elezioni e con Marsilio che l’Abruzzo è circondato da tre mari, mi sembra il segnale di una mancanza di futuro”.

Interpellato sul motivo per cui, ciò nonostante, Marsilio sia riuscito a vincere le elezioni in Abruzzo, l’attore e doppiatore ha poi fatto riferimento all’astensionismo: “Abbiamo dei problemi: c’è l’astensione. L’astensionismo è un problema pesantissimo e vuol dire che tantissime persone non amano questo Governo“.