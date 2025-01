Lele Mora e la nuova vita come venditore di pellicce al mercato di Torino: la scelta e le motivazioni

Lele Mora, al secolo Dario Gabriele Mora, vende pellicce a prezzi stracciati in piazza Benefica, il mercato chic nel quartiere Liberty di Torino, appena dietro il Palazzo di giustizia. Per anni, il manager di origini venete è stato una delle persone più influenti del mondo dello spettacolo e della televisione del Bel Paese. Ritrovarlo nei panni di venditore ambulante è alquanto curioso. Che cosa lo ha spinto verso una tale scelta? Ciò per cui è nato, ossia la voglia di vendere.

Lele Mora vende pellicce al mercato di Torino: “Faccio ciò che amo”

“Qualcuno mi ha detto ‘guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle’, ma venditori si nasce. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo”, ha spiegato Lele Mora, dopo essere stato raggiunto dal quotidiano La Stampa.

“Oggi ho scelto di stare in mezzo alla gente comune”, ha aggiunto il manager. Le pellicce che propone hanno prezzi che vanno dai due ai cinquemila euro.

“Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono i prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali. Questa costerebbe 3.500 euro, noi la diamo via a 800″, ha continuato Mora che ha anche sottolineato di non avere alcun rimpianto in merito al suo passato.

Il ricordo di Silvio Berlusconi: “Era simile a me”

Oggi Mora dice di essere felice, grazie ai familiari e agli amici che gli vogliono bene. Poi un pensiero su Berlusconi: “Silvio è stato un grande imprenditore, un genio. Era molto simile a me. Andavamo davvero d’accordo. Entrambi venivamo dal nulla”.

Per quel che riguarda il piccolo schermo, ha sostenuto che continua a ricevere molti inviti per essere intervistato. “Ma rifiuto sempre”, ha evidenziato, ricordando che, se volesse, avrebbe molte cose interessanti da raccontare.

“Ho incontrato 41 capi di Stato – ha spiegato -, sono stato amico di cinque pontefici, una volta ho addirittura accompagnato Papa Wojtyła a conoscere Fidel Castro a Cuba durante una visita pastorale. Assieme a Valeria Marini e Leonardo DiCaprio”.

Lele Mora: l’impero e le inchieste giudiziarie

Lele mora, negli anni 2000, è stato al comando di una grande agenzia Pr ed è stato manager di tantissimi big dello spettacolo tra cui Simona Ventura, Alberto Castagna, Alda D’Eusanio, Luisa Corna, Maria Teresa Ruta, Antonella Elia, Naike Rivelli, Christian De Sica, Aída Yéspica, Remo Girone, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Walter Nudo, Michele Santoro, Vittorio Emanuele di Savoia, Francesca Lodo, Costantino Vitagliano e Daniele Interrante.

Il suo impero è crollato in seguito a numerosi procedimenti giudiziari e inchieste per cui è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e 1 mese di reclusione.