Legava la madre al letto a Stella vicino Savona: non voleva che scappasse, arrestata e accusata di sequestro

Una terribile vicenda di maltrattamenti in famiglia è stata scoperta a Stella, nel savonese, domenica 9 luglio. Una donna di 60 anni legava la madre anziana al letto, facendola vivere in condizioni igieniche precarie. Dopo una sua telefonata al 112, i carabinieri sono intervenuti trovando la donna deceduta. La figlia ha confessato di averla immobilizzata per evitare incidenti domestici: per lei è stato inevitabile l’arresto.

Legata al letto dalla figlia

Il tragico episodio è emerso dopo che la donna ha fatto una telefonata di emergenza al 112, confessando quando stava accadendo nel chiuso della propria casa.

“Venite subito, mia madre è morta ed è colpa mia… è colpa mia” avrebbe detto allertando i carabinieri. Lo scenario che si è posto davanti ai militari, intervenuti tempestivamente presso l’abitazione isolata in cui madre e figlia risiedevano, è stato il peggiore.

Segregata in casa

Già al primo sguardo, la situazione è apparsa estremamente preoccupante, tanto che il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro e personale specializzato dei Carabinieri di Savona sono stati chiamati ad intervenire.

All’interno della casa, gli inquirenti hanno fatto la scoperta sconvolgente. L’anziana madre viveva in condizioni igieniche precarie, rinchiusa in una stanza angusta e soffocante, colma di oggetti di ogni genere.

Il letto, in particolare, lì dove la donna dormiva legata e immobilizzata dalla sua stessa figlia, si trovava in condizioni igieniche disastrose.

La versione della figlia

La figlia ha dichiarato ai carabinieri che, al fine di preservare sua madre da eventuali incidenti domestici, la legava al letto con cordini e collari canini in tessuto e metallo.

Inoltre, per evitare che l’anziana potesse uscire dalla stanza durante la notte, la donna bloccava la porta con una sbarra di ferro.

Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, la madre, già debilitata, era stata legata al letto anche la sera precedente al decesso, con le mani immobilizzate. Presumibilmente, ha cercato di alzarsi ed è morta, forse a causa di un malore.

L’arresto della figlia

La figlia, presa dal panico, ha tentato invano di rianimarla dopo aver tagliato la corda che la teneva legata al letto. Successivamente, ha contattato i soccorsi.

Di fronte a una tale situazione, i carabinieri non hanno potuto fare altro che procedere con l’arresto della donna per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’indagine continua per accertare ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti e garantire giustizia nei confronti della madre legata e maltrattata dalla figlia.

Maltrattamenti ai danni di anziani

I casi di violenze e maltrattamenti con vittime persone anziane sono purtroppo all’ordine del giorno. Di recente è emerso il caso di una donna di 88 anni con disabilità, che subiva le vessazioni da parte della badante che la famiglia aveva assunto per prestarle assistenza a Reggio Calabria.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato all’arresto della badante, una donna di 36 anni. Questo episodio di maltrattamenti si aggiunge a un precedente simile accaduto a Perugia, in cui un uomo anziano è stato lasciato solo per ben tre giorni dalla persona che si sarebbe dovuta prendere cura di lui.