Lecce, allarme bomba in piazza Sant'Oronzo per uno zaino sospetto. Poi il sospiro di sollievo

Allarme bomba a Lecce: poliziotti e artificieri sono intervenuti in piazza Sant’Oronzo per la presenza di uno zaino sospetto.

Allarme bomba: cosa è successo a Lecce

In piazza Sant’Oronzo a Lecce, come riporta l’agenzia ‘Ansa’, sono intervenute sei pattuglie e numerosi poliziotti. L’allarme è scattato per la presenza di uno zaino sospetto di colore scuro abbandonato su un contenitore di pile esauste. L’area, nella zona dei portici, è stata isolata e circoscritta con del nastro segnaletico.

In seguito al controllo degli artificieri, è poi emerso che lo zainetto abbandonato in piazza Sant’Oronzo a Lecce, su un contenitore di pile esauste, era in realtà vuoto.

Fonte foto: Tuttocittà L’allarme bomba è scattato nella mattinata di mercoledì 1° febbraio 2023 in piazza Sant’Oronzo, in pieno centro storico a Lecce. L’area in cui è stato rinvenuto lo zaino è stata recintata e messa in sicurezza.

Il precedente a Lecce

Nel marzo del 2022, sempre a Lecce e sempre per uno zaino lasciato incustodito, era scattato un altro allarme bomba. In quel caso, poco dopo, si era scoperto che lo zaino in questione conteneva solo un cappellino.

Sul posto, in piazza Mazzini, erano arrivati nell’arco di pochi minuti i Carabinieri della Sezione radiomobile. Dopo una prima sommaria osservazione esterna, i militari intervenuti avevano richiesto l’intervento degli artificieri e avevano cinto la zona del ritrovamento con nastro bianco e rosso allo scopo di creare un’area di relativa sicurezza.

Nel frattempo, però, sul luogo erano giunti anche i titolari delle giostre lì vicino, che hanno riconosciuto lo zaino, di proprietà di un loro amico che l’aveva dimenticato sulla panchina poco prima. Contattato per telefono, l’uomo ha confermato tutto. Una volta aperto lo zaino, il suo contenuto è stato infine rivelato: all’interno era presente un cappello di lana.

L’allarme bomba al Quirinale

Nella tarda mattinata di giovedì 26 gennaio 2023, un altro allarme bomba era scattato in zona Quirinale a Roma, in seguito al ritrovamento di un trolley abbandonato in strada in via Ventiquattro Maggio. Alcuni passanti hanno notato la valigia in strada all’angolo con via Mazzarino e hanno lanciato l’allarme, contattando il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e gli artificieri. La zona è stata temporaneamente transennata e sono scattati i controlli di rito, dai quali è emerso che si trattava semplicemente di una valigia vuota abbandonata in strada.