Le ultime notizie sulla frana di Argegno, strada provinciale riaperta in tempo record: rimossi i detriti

È stata ripristinata in tempo record la viabilità del tratto della Provinciale 13 ostruita da una frana nel comune di Argegno, in provincia di Como. Nella tarda serata di martedì 30 maggio gli uomini della protezione civile, dell’amministrazione provinciale e del Comune di Argegno hanno lavorato senza sosta per liberare il tratto dai detriti e mettere la strada in sicurezza. Nella mattinata di mercoledì 31 marzo, grazie al lavoro svolto nelle ore precedenti, gli automobilisti della zona hanno potuto percorrere normalmente il tratto di strada.

Argegno, strada riaperta in sole cinque ore

La conferma della sistemazione della strada interessata dalla frana è arrivata da Anna Dotti, sindaco di Argegno. La frana aveva colpito il tratto di strada intorno alle 19 di martedì, una delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato la zona.

Ma grazie al lavoro dei vigili e degli altri operatori, volontari e non, nel giro di cinque ore la strada è stata liberata dai massi.

Tratto di strada cruciale per i lavoratori transfrontalieri

Successivamente la carreggiata è stata ripulita e il costone franato è stato messo in sicurezza.

Le operazioni sono state portate a termine sotto la pioggia, che ancora nella serata di martedì 30 maggio ha continuato ad abbattersi sulla zona.

Il tratto di strada interessato dalla frana attraversa la Valle d’Intelvi ed è uno snodo cruciale per i tanti lavoratori transfrontalieri che ogni mattina si recano in Svizzera.

Il maltempo che ha colpito la zona del Comasco

Il maltempo ha colpito pesantemente la zona del Comasco nella serata del 30 maggio. Le zone maggiormente colpite sono state Tremezzina, Ossuccio, Lenno, Schignano, Mezzegra, Bellagio e Lezzeno.

Come detto, ad Argegno un costone della Provinciale 13 è crollato con i detriti finiti nella carreggiata. Un’auto in transito è stata colpita, per fortuna senza conseguenze per il conducente.

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 maggio, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile sono previste altre precipitazioni e deboli temporali nelle zone Prealpine centrali e occidentali. Il maltempo dovrebbe dare una tregua, nelle zone Prealpine, nel corso della giornata.