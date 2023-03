Le prime parole di Jerry Calà dopo l'infarto a Napoli: come sta l'attore, l'aneddoto sulla sala operatoria

Jerry Calà sta meglio e ha tutte le forze per fare dell’ironia e per rilasciare le prime dichiarazioni. L’attore è stato colpito da un infarto mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film ‘Chi ha rapito Jerry Calà’, e per i fan e i suoi amici e familiari sono stati momenti di forte preoccupazione. Questa mattina di giovedì 23 marzo il comico ha rilasciato un’intervista in collegamento telefonico con Rtl 102.5 News e ha raccontato un aneddoto divertente.

Le prime parole di Jerry Calà dopo l’infarto

Al telefono con Rtl 102.5 News Jerry Calà ha riferito di essere già stato dimesso e di essere tornato a casa.

Le sue parole: “Mi hanno dimesso intorno alle 12 dalla struttura di Napoli, che mi ha salvato la vita. Si chiama Clinica Mediterranea, ho trovato un’assistenza unica. Velocità ed eccellenza. Il mio infarto non ha avuto conseguenze peggiori”.

Fonte foto: IPA Jerry Calà rilascia le prime dichiarazioni dopo l’infarto

Non solo Rtl: sempre poche ore dopo il ritorno a casa Jerry Calà è intervenuto in collegamento con ‘La vita in diretta’, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Al conduttore il comico ha raccontato che i medici del personale sanitario della Clinica Mediterranea erano suoi fan, per questo gli hanno chiesto di dire loro “libidine”. “Io allora ho detto: ‘Libidine’, e si sono ammazzati dalle risate”.

Jerry Calà ha anche annunciato che trascorrerà una breve convalescenza per poi rimettersi al lavoro, dal momento che “mancano pochi giorni di riprese e poi il montaggio”.

L’infarto a Napoli

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo Jerry Calà si trovava presso l’hotel Santa Lucia di Napoli, quando all’improvviso ha accusato un malore.

L’attore è stato subito trasportato presso la Clinica Mediterranea dove è stato operato d’urgenza. Il suo ufficio stampa ha fatto sapere che l’attore è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica con l’applicazione di uno stent coronarico.

Le sue condizioni, tuttavia, non erano gravi.

La frecciatina contro i no-vax e le dimissioni

Come spesso accade quando un personaggio noto accusa un malore, la notizia dell’infarto che aveva colpito Jerry Calà aveva scatenato i commenti dei no-vax a caccia di correlazioni, ma soprattutto tante battute per le posizioni dell’attore a favore dei vaccini.

A queste battute Calà aveva risposto perentorio: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo, infatti non li leggo proprio”.

L’attore è stato dimesso mercoledì 22 marzo con una convalescenza programmata fino a domenica 26 marzo, dopodiché riprenderà il suo lavoro.