Le previsioni per l'estate 2024 in Italia parlano di caldo sopra la norma per via dell'anticiclone atlantico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Che d’estate faccia caldo non è una notizia. La notizia è che nell’estate 2024 l’afa sarà particolarmente intensa, con temperature di qualche grado superiori alla norma, per via dell’anticiclone atlantico. Le temperature cominceranno ad aumentare gradualmente a partire da giugno fino a raggiungere picchi a luglio e ad agosto.

Proiezioni stagionali per l’estate 2024

Le proiezioni meteo stagionali, rese con considerevole anticipo, non possono fotografare l’evoluzione della situazione meteo fin nei dettagli. Si tratta di considerazioni probabilistiche. Tuttavia, tenuto conto dei dati, l’evoluzione del meteo da giugno ad agosto 2024 sembra indicare un’estate particolarmente calda.

Le previsioni per giugno

Il mese di giugno potrebbe risultare più caldo della norma con temperature sopra la media stagionale da mezzo grado a 2 gradi, a seconda della zona. Questa la previsione del meteorologo Ampro (Associazione Meteo Professionisti) Roberto Nanni.

Fonte foto: ANSA

Un uomo si difende dalle alte temperature cercando refrigerio nella fontana di piazza del Castello, a Milano.

Le temperature più alte sono previste lungo il versante adriatico a causa di ripetuti passaggi instabili provenienti da una probabile circolazione ciclonica centrata sull’Europa occidentale.

Luglio e agosto caldi per l’anticiclone

Anche luglio e agosto saranno mesi caldi, con temperature di 1 o 2 gradi oltre la media stagionale. La situazione sarà comune a buona parte dell’Europa meridionale per via dell’anticiclone atlantico.

E non solo: ad esso si andranno a sommare le azioni di masse d’aria subtropicali particolarmente energiche che manterranno più asciutti e secchi i settori occidentali europei, come puntualizza Roberto Nanni. In sintesi, a luglio e ad agosto dovremo prepararci a ondate di calore, anche oltre i 35 gradi.

La situazione al Sud

I dati suggeriscono che l’estate 2024 al Sud Italia possa rientrare nel 20% degli anni più caldi registrati in passato. La probabilità, viene specificato, ricade fra il 70 e il 100%.

Da El Niño a La Niña

Nel corso dell’estate 2024 si assisterà al passaggio fra due grandi fenomeni metereologici: da El Niño verso La Niña.

El Niño e La Niña sono fasi opposte del ciclo climatico: le temperature superficiali oceaniche della zona centrale e orientale del Pacifico equatoriale oscillano da valori più caldi, con El Niño, a valori più freddi, con La Niña rispetto alla media di lungo termine.

L’influsso de La Niña sarà comunque contenuto rispetto alle temperature sperimentate durante l’estate italiana. Influsso che non si farà sentire prima del prossimo inverno.