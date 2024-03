Le Iene portano Mario Adinolfi nel night club Wellcum in Austria: l'incontro del politico con 12 ragazze

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mario Adinolfi, a trent’anni dal suo esordio al Maurizio Costanzo Show, torna protagonista in tv con un servizio de Le Iene. Il giornalista e leader del movimento politico conservatore Popolo della Famiglia, infatti, è stato trascinato dal programma in un night club austriaco per vedere come è cambiato negli anni il mondo della prostituzione contro il quale il 52enne romano si è sempre scagliato.

Adinolfi in un night club con Le Iene

Il giornalista e politico è stato protagonista dell’ultimo servizio di Gaston Zama a Le Iene. La iena, infatti, ha portato il giornalista in un bordello (legale) in Austria, il Wellcum.

Lo stesso Adinolfi si è detto pronto per l’avventura, per cercare di “capire bene ciò che in questi anni, in cui la prostituzione non l’ho frequentata, forse non ho capito“. Una sorta di “crash test” lo ha definito il 52enne, perché “se la prostituzione è legalizzata, se diventa normale fare la parrucchiera o la squillo, io ho perso”.

Dal funzionamento del night club agli incontri

Nel corso del servizio Adinolfi si è intrattenuto con i gestori del Wellcum che gli hanno spiegato il funzionamento del sistema, ma ha anche avuto modo di parlare con le ragazza che lavorano all’interno del night.

I gestori hanno spiegato che le ragazze pagano loro una cifra fissa per usare la struttura, poi hanno la libertà di ricevere quanti clienti vogliono. E l’azienda, sulla base della cifra versata dalle donne, paga le tasse e copre le spese.

Con le ragazze, invece, Adinolfi ha tentato di capire di più sul mondo della prostituzione legale. Tutte di varie nazionalità, ma capaci di capire e parlare bene l’italiano vista la provenienza dei clienti, sono state “catechizzate” dal giornalista che ha usato come leva sia i valori cattolici sia le lotte femministe. Ma non riuscendo nel suo intento.

La confessione di Adinolfi

“Non potete dimenticare anni di battaglie per conquistare un principio: la dignità di una donna non può dipendere da un uomo che se la compra” le parole di Adinolfi alle “sex workers”, che però non si sono lasciate convincere, anzi.

Una di loro, infatti, ha risposto che le donne in passato si sono battute per non essere costrette a fare quel lavoro, mentre loro hanno scelto di farlo perché nei night “stiamo da dio”.

E parlando con una delle ragazze, Adinolfi si è lasciato andare a una confessione: “La verità? Mi piacerebbe e se non avessi mia moglie non avrei un attimo di esitazione. Ti corteggerei e ti farei anche innamorare”.