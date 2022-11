Le Iene, la replica sulla vicenda del suicida Zaccaria che si era finto una donna in chat

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

In seguito al polverone mediatico che si è sollevato dopo il caso di catfishing a Forlì, che ha portato prima al suicidio del 24enne Daniele e poi di quello del 64enne Roberto Zaccaria, Le Iene sono tornate sulla vicenda durante la puntata di mercoledì 8 novembre. Negli ultimi giorni contro la trasmissione di Italia 1 sono state mosse gravissime accuse, sia sui social che dalla famiglia del pensionato. E hanno iniziato a circolare voci di istigazione al suicidio.

La versione de Le Iene

A replicare è stato lo stesso autore del servizio finito nella bufera, Matteo Viviani. L’inviato de Le Iene, confermando che la trasmissione continuerà a occuparsi del caso, ha ripercorso quanto accaduto e ha spiegato in maniera cronologica i fatti successivi alla messa in onda.

Dopo l’ormai noto servizio, il programma targato Mediaset ha continuato a indagare. Ed è emerso che oltre al giovane Daniele, Zaccaria avrebbe ingannato diversi altri ragazzi fingendo di essere una donna. Viviani li ha contattati per raccogliere la loro testimonianza e per capire se quella relazione via chat avesse impattato anche sulla loro vita.

Nel corso degli approfondimenti, come raccontato dall’inviato de Le Iene, è poi giunta la tragica notizia sul gesto estremo del pensionato, che si è tolto la vita forse per non aver retto alla vergogna.

Le indagini della Procura

Intanto è stato confermato che la Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Si tratta di un procedimento d’ufficio, cioè senza un esposto o una denuncia.

Nel caso in cui non fosse stato avviato, l’avvocato che assiste i familiari di Roberto Zaccaria aveva già fatto sapere di essere pronto ad agire legalmente.

Avrebbe dovuto incontrare il pensionato, prima che si suicidasse, per valutare forme di tutela per la “gogna mediatica” a cui era stato sottoposto dalla trasmissione di Italia 1. “Le Iene l’hanno fatta grossa”, aveva dichiarato l’avvocato a LaPresse.

La gogna mediatica contro il 64enne

Nel servizio andato in onda lo scorso 1° novembre Zaccaria, nonostante avesse il volto oscurato per ragioni di privacy, risultava riconoscibile per le sue connotazioni fisiche e per gli ambienti ripresi dalle telecamere.

Così, il giorno dopo essere apparso in tv, sono spuntati a Forlimpopoli, dove risiedeva, manifesti con gravissime scritte e minacce nei suoi confronti. La sua intenzione era quella di sporgere una denuncia contro ignoti.

Secondo quanto si apprende i carabinieri hanno sequestrato una lettera che ha lasciato il 64enne prima di morire, dove ci sarebbero disposizioni di terapie e farmaci per l’anziana madre inferma, ma forse anche qualcosa di più significativo per gli inquirenti e potenzialmente utile ai fini delle indagini.