Le Iene e lo schiaffo alla Rai col servizio su Insider di Roberto Saviano, il programma sulla mafia cancellato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Cancellata senza spiegazioni”, queste le parole che Roberto Saviano ripeterà martedì 7 ottobre a ‘Le Iene‘ per parlare di camorra e di ‘Insider – Faccia a faccia con il crimine‘ che sarebbe dovuta andare in onda sabato 4 novembre. ‘Le Iene’ presenteranno un viaggio in una delle quattro associazioni mafiose presenti sul suolo italiano con la partecipazione di Giulio Golia e Francesca Di Stefano.

Roberto Saviano, il caso Insider

Il 4 novembre su Rai 3 sarebbe dovuto andare in onda ‘Insider – Faccia a faccia con il crimine’, un programma condotto da Roberto Saviano per parlare della criminalità organizzata.

Il format era giunto alla seconda stagione. Lo stesso giorno, tuttavia, lo scrittore e giornalista ha pubblicato una serie di storie su Instagram per dire la sua sulla mancata messa in onda del programma.

Fonte foto: ANSA Roberto Saviano sarà ospite de ‘Le Iene’ per parlare di camorra e della cancellazione del suo programma ‘Insider – Faccia a faccia con il crimine’

Roberto Saviano ha dichiarato che la seconda stagione del suo programma “è stata bloccata senza alcuna ragione” e ha parlato di “pura censura“.

Secondo lo scrittore e autore di ‘Gomorra’, “l’obiettivo è attaccare chi critica il governo”.

Roberto Saviano a Le Iene

Per questo motivo ‘Le Iene’ avrebbero dato uno spazio a Roberto Saviano per consentire allo scrittore di parlare di mafia attraverso le loro reti.

Accanto a Giulio Golia e Francesca Di Stefano, quindi, ci sarà lo scrittore, giornalista e sceneggiatore per parlare di camorra attraverso le sue esperienze e il suo status di personaggio sotto scorta da 17 anni.

Il servizio de ‘Le Iene’ infatti racconta la vita di chi ha sempre lottato contro la criminalità organizzata trovandosi costantemente sotto minaccia e nel mirino dei boss.

Ancora, come riporta ‘Adnkronos’, oltre al reportage di Golia e Di Stefano, ‘Le Iene’ ospiteranno Roberto Saviano anche in un appuntamento di ‘Inside’, il format di approfondimento del programma che da anni si occupa dei casi più importanti della cronaca italiana.

Lo scrittore multato per diffamazione

Roberto Saviano recentemente è stato condannato al pagamento di 1000 euro di multa da parte del tribunale di Roma per aver diffamato Giorgia Meloni.

Durante una puntata di ‘Piazzapulita’ andata in onda nel dicembre 2020, lo scrittore e giornalista definì l’attuale presidente del consiglio come ‘bastarda’.