Le destinazioni top in Liguria in autunno e inverno

La Liguria è una delle regioni più apprezzate dai turisti italiani e stranieri durante la stagione estiva. Anche con l’estate ormai alle spalle, però, questo angolo d’Italia è in grado di riservare grandi emozioni a chi decide di trascorrere uno o più giorni tra le bellezze di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Le opzioni per chi è alla ricerca di case e appartamenti vacanza in Liguria in autunno e in inverno sono molte; allo stesso modo, tra mercatini e presepi di Natale, piste da sci e bellezze naturali, eccellenze locali e l’iconico Festival di Sanremo, i luoghi e gli appuntamenti da non perdere in questo periodo dell’anno in Liguria non mancano di certo. Passiamone in rassegna alcuni.

Genova e i suoi mercatini di Natale

Impossibile non partire da Genova: i vicoli e le piazze del capoluogo ligure, tra novembre e dicembre, si arricchiscono di nuove luci e nuovi colori con i mercatini di Natale. Tradizionalmente, ne vengono allestiti diversi in vari angoli della città: uno dei più antichi è il Mercatino di San Nicola, che dal 1986 si svolge nel periodo pre-natalizio in piazza Piccapietra. Qui è possibile trovare bancarelle, idee regalo, eventi, incontri, laboratori per bambini e sagre gastronomiche con prodotti liguri e ricette dal mondo. Anche la centralissima piazza De Ferrari celebra il Natale in un’atmosfera magica di luci e decorazioni scintillanti: è proprio qui, infatti, che tradizionalmente viene allestito il Mercatale.

Fonte foto: 123RF - izanbar Il mercatino di Natale in piazza De Ferrari a Genova.

Pentema e il suo presepe storico

Sotto Natale il borgo di Pentema, nella frazione di Torriglia, in provincia di Genova, torna indietro nel tempo col suo tradizionale presepe: le strade e le case si popolano di figure a grandezza naturale, che rappresentano gli usi e i costumi, gli ambienti e i mestieri tipici della fine del XIX secolo, periodo nel quale il borgo ligure ha vissuto la sua massima espansione. I visitatori hanno la possibilità di compiere un viaggio in un vero e proprio museo a grandezza naturale sullo stile di vita duro e semplice dell’epoca. Al termine del percorso viene ricreata anche la natività, all’interno di una tipica stalla dell’entroterra ligure.

Fonte foto: Wikimedia Commons - Davide Papalini Una scena del presepe di Pentema.

Santo Stefano D’Aveto e le sue piste da sci

A circa 90 chilometri da Genova, Santo Stefano d’Aveto, situato in una conca dominata dai monti Maggiorasca e Bue, è il luogo ideale per gli amanti dello sci. Le piste per lo sci alpino, adatte a sciatori di medio livello e principianti, scendono dai 1774 metri del Monte Bue fino ai 1264 metri di Rocca d’Aveto. Per chi ama lo sci di fondo sono a disposizione un anello di 2,5 chilometri omologato per le gare e oltre 30 km di itinerari lungo il crinale delle valli. I più piccoli possono imparare a sciare allo snowpark (dotato di tapis roulant) di Prato Cipolla, dove è adibita anche un’area gioco accanto al rifugio. Anche il panorama è magico: dalle vette è possibile ammirare l’intero arco alpino, la Pianura Padana e il golfo ligure fino alla Corsica e all’Arcipelago Toscano.

Fonte foto: Wikimedia Commons - vengomatto Il monte Maggiorasca innevato.

Sassello tra natura, neve e amaretti

Sassello, in provincia di Savona, è conosciuto come il paese degli amaretti. Si tratta, quindi, della meta ideale per chi ama questi deliziosi piccoli biscotti di pasticceria a base di mandorla, dalla forma semisferica. Sassello, però, offre anche tanto altro ai suoi visitatori. D’inverno, quando nevica, è un luogo estremamente affascinante, che si immerge nel silenzio della natura; in autunno, invece, questo paese è perfetto per chi ama le escursioni. Una tappa “obbligatoria” è quella alla Foresta della Deiva, con i suoi 800 ettari di alberi maestosi e sentieri intricati (e intriganti).

Fonte foto: 123RF - waldorf27 Vista sul paesaggio di Sassello.

Le Cinque Terre e il foliage

Le Cinque Terre, sulla riviera ligure di levante, in provincia di La Spezia, rappresentano una delle mete più gettonate in estate dai turisti di tutto il mondo. In autunno, però, questo luogo unico in Italia offre uno spettacolo altrettanto emozionante ai visitatori che amano il foliage: percorrendo la rete di sentieri di oltre 120 chilometri del Parco delle Cinque Terre è possibile passeggiare tra le tinte incandescenti delle viti, le sfumature d’argento delle foglie dei limoni, il verde acceso degli ulivi e il profondo blu del mare ligure che fa da sfondo.

Fonte foto: iStock - Il borgo di Corniglia in autunno.

Sanremo e il Festival della Canzone Italiana

La rassegna di luoghi e appuntamenti da non perdere tra autunno e inverno in Liguria non può che concludersi con l’iconico Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che ogni anno si celebra al Teatro Ariston tra i primi giorni del mese di febbraio e la prima decade di marzo. Le ultime edizioni hanno ottenuto ascolti record in tv, ma nulla è come vivere la magica atmosfera che si respira in questo periodo dell’anno nella “Città dei Fiori”, nella provincia di Imperia.

Fonte foto: iStock - Simona Sirio Il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo.