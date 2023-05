Le cade il cellulare nella vasca da bagno a Montefalcione: 16enne muore folgorata mentre parla con l'amica

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere rimasta folgorata mentre stava parlando al telefono con un’amica. La giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stata investita da una forte scarica elettrica dal cellulare cadutogli all’interno della vasca da bagno.

Cellulare cade nella vasca, 16enne morta folgorata

Il drammatico incidente domestico è avvenuto nella tarda serata di martedì 2 maggio 2023 a Montefalcione, nell’Avellinese. Secondo quanto riferito dalle testate locali la vittima stava parlando al cellulare con un’amica mentre stava facendo il bagno.

Col cellulare in carica, forse a causa di una tragica fatalità, la giovanissima non si sarebbe accorta che il dispositivo stava scivolando verso l’acqua. In pochi istanti, proprio mentre era in chiamata, l’urlo e il silenzio che hanno fatto preoccupare l’amica. La ragazza ha quindi allertato i genitori della 16enne, ma una volta arrivati a casa non c’era più nulla da fare per la figlia che giaceva priva di vita nella vasca da bagno.

La ricostruzione dell’incidente

I media locali, sentiti i carabinieri, hanno provato a ricostruire quanto avvenuto. La giovane, secondo quanto si apprende, aveva messo il cellulare in carica poco prima e stava facendo il bagno in vasca. Il cellulare, ancora in carica col cavetto, è caduto in acqua provocando di fatto la scarica elettrica che ha ucciso sul colpo la 16enne.

Il corpo della giovane è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dov’è stata disposta l’autopsia per cercare di comprendere le esatte cause del decesso. Sulla morte della minore è stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Avellino per far luce sull’incidente domestico.

Il cordoglio della comunità irpina

Sul posto si è portato anche il primo cittadino di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino e tante persone che conoscevano la ragazzina. Descritta come dolce, cordiale e generosa, la giovane era figlia di un noto commerciante della zona.

Dolore e sconcerto hanno pervaso il comune irpino quando si è diffusa la notizia della morte della sedicenne e del lutto che ha colpito una famiglia di lavoratori benvoluti e stimati in tutto il paese.