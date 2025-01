Lazza invita Conceiçao al concerto, cosa c'entra con la rissa sfiorata tra l'allenatore del Milan e Calabria

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la rissa sfiorata in campo tra l’allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, e il suo ormai ex capitano Davide Calabria al termine della sfida di campionato in extremis vinta contro il Parma, è entrato nella vicenda il cantante Lazza (in parte involontariamente causa dei malumori in casa rossonera), che ha invitato il mister portoghese a un suo concerto.

La rissa sfiorata tra Conceiçao e Calabria

Alle 12:30 di domenica 26 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, si è giocato l’incontro di serie A tra Milan e Parma, scontro delicato per due squadre ancora lontane dagli obbiettivi prefissati a inizio stagione.

La partita si è conclusa con un rocambolesco 3 a 2 in favore dei padroni di casa, usciti vittoriosi grazie a due goal siglati nei minuti di recupero. Al triplice fischio è esplosa la gioia del pubblico di sala, ma non tutti sono riusciti a godere dell’insperata rimonta.

Fonte foto: ANSA Davide Calabria in azione contro il Parma: il calciatore è stato protagonista di una rissa sfiorata con il tecnico Conceiçao, anche a causa della presenza a un concerto del cantante Lazza

Il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, al termine del match ha difatti rincorso nel campo un suo giocatore, Davide Calabria (capitano della squadra che sta però perdendo la fascia), e dopo un breve faccia a faccia i due sono stati separati prima che venissero alle mani. Immagini che hanno fatto il giro delle trasmissioni sportive e dei social.

I giocatori del Milan al concerto di Lazza

Sebbene ci siano anche motivazioni di campo dietro quanto accaduto, con Calabria che non ha gradito la sostituzione durante il match, oltre all’aver perso la fascia di capitano a favore del portiere Maignan, al tecnico del Milan sembra non essere sceso anche un comportamento ritenuto poco professionale dei suoi giocatori.

Nella serata di venerdì infatti, neanche due giorni prima della sfida con il Parma, Calbria e alcuni suoi compagni squadra (Theo Hernandez, Camarda e Loftus-Cheek) sono stati al concerto di Lazza, tenutosi al Forum di Assago.

Pare infatti che Conceiçao, dopo l’incontro perso con la Juve sabato 18 e quello di Champions vinto con il Girona mercoledì 22 gennaio, avesse chiesto ai suoi giocatori “riposo assoluto”. Una scelta non rispettata, che avrebbe aggiunto benzina allo scontro verbale con il suo giocatore.

L’invito di Lazza a Conceiçao

Quanto accaduto al termine della sfida tra Milan e Parma è stato ovviamente ripreso da molte testate, tra le quali la Gazzetta dello Sport. E proprio in risposta al post sull’argomento pubblicato dai social dalla Rosea è intervenuto il cantante Lazza.

“Mister ti aspettiamo al prossimo, vedrai che ti diverti” ha scritto Lazza sotto il post della Gazzetta dello Sport, concludendo poi con un “Sempre forza Milan”.

Un invito che difficilmente verrà raccolto. Nonostante ciò, lo stesso Calabria ha chiarito a fine incontro che quanto accaduto “è stato un malinteso tra me e il mister, era l’adrenalina della partita ma ci siamo chiariti”, con lo stesso Conceiçao che gli ha datto eco: “Sono situazioni di campo che finiscono lì”.