Lazio, il governatore Zingaretti annuncia le dimissioni. La regione alle elezioni anticipate: quando si vota

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, appena eletto al Parlamento, ha annunciato che si dimetterà nelle prossime settimane. Un atto atteso, a causa dell’incompatibilità delle due cariche. Di conseguenza nel Lazio si andrà alle elezioni anticipate.

L’ex segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, neo eletto alla Camera dei deputati, ha annunciato che si dimetterà dalla carica di presidente della Regione Lazio entro tre settimane.

“La legislatura regionale è conclusa, abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò”, ha dichiarato Zingaretti, intervistato sul sito de Il Messaggero.

Nicola Zingaretti è stato eletto alla Camera alle elezioni del 25 settembre

Zingaretti costretto alle dimissioni: il motivo

L’annuncio delle dimissioni di Zingaretti era atteso: l’ex segretario Dem, eletto alla Camera il 25 settembre, dovrà lasciare la presidenza della Regione per l’incompatibilità tra le due cariche.

Secondo le norme attuali, una volta proclamato deputato l’attuale governatore avrebbe due mesi di tempo per decidere se accettare l’incarico in Parlamento o restare alla guida della Regione.

Una decisione scontata, considerando che la fine naturale della legislatura regionale è prevista tra pochi mesi, il 4 marzo 2023.

Lazio, quando si va al voto

Con le dimissioni di Zingaretti da governatore scatteranno quindi le elezioni anticipate, che dovrebbero tenersi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

In merito, il presidente della Regione ha dichiarato che “la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio, ma la scelta di una data precisa spetterà al Consiglio regionale”.

Secondo quanto riporta Repubblica, la scelta per la data delle prossime regionali nel Lazio potrebbe ricadere sul 22 gennaio.

Zingaretti: “Non considero Giorgia Meloni una nemica”

Nicola Zingaretti ha poi parlato della nuova avventura da parlamentare: “Io sarò parlamentare di Roma da domani e ovviamente farò le mie battaglie parlamentari, ma non perderò mai quello che sono stato in questi 15 anni: terra, scarpe, cuore e testa nei quartieri, nelle città e nelle scuole e nelle università”.

L’ex segretario Dem ha detto di aspettare al varco il nuovo governo che metterà in piedi Giorgia Meloni: “Il populismo e la destra populista raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendo soluzioni sui problemi che denuncia”.

“Quello che chiedo – ha detto – è dare soluzione ai problemi degli italiani e noi questa soluzioni le valuteremo, ma vogliamo capire quali sono. Quando si governa è tutto diverso, non basta stare sui palco e denunciare problemi. Io non considero Giorgia Meloni una nemica, ma un’avversaria”.