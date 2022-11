"Lavrov ricoverato a Bali", ma è una fake news: giallo sulla salute del ministro russo e la smentita di Mosca

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il G20 in Indonesia, a Bali, si è subito tinto di giallo. All’arrivo del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, infatti, è stata data la notizia del suo presunto ricovero a Bali a causa di presunti problemi cardiaci, ma da Mosca è arrivata la secca smentita.

Lavrov ricoverato, la notizia da Bali

A riportare la notizia era stata l’agenzia AP che aveva riportato il fatto dopo aver sentito le autorità indonesiane. Secondo quanto svelato dall’agenzia, il ministro degli Esteri russo una volta messo piede sull’isola, avrebbe accusato dei problemi cardiaci che avrebbero portato il suo entourage a richiedere il ricovero in ospedale per degli accertamenti.

Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, avrebbero dato all’Associated Press la notizia del ricovero.

La smentita di Mosca

Poche ore dopo, però, da Mosca è arrivata la secca smentita sul ricovero del ministro Lavrov. La notizia è stata dunque bollata come “fake news”, con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che ha smentito le notizie di stampa che circolavano su Lavrov.

“Sergey Viktorovich e io stiamo leggendo notizie in Indonesia e non possiamo credere ai nostri occhi: si scopre che è stato ricoverato in ospedale” ha scritto Zakharova su Telegram. Poi ha tuonato: “Questa, ovviamente, è la top della fake news“.

Le parole di Lavrov

Per non destare alcun tipo di sospetto, poco dopo, lo stesso ministro Lavrov è apparso in video accusando i giornalisti occidentali che avevano battuto la notizia sul suo ricovero. Per Lavrov, infatti, i giornalisti occidentali devono essere “più corretti”.

Fonte foto: ANSA Lavrov nel video pubblicato su Telegram da Maria Zakharova

Nel video postato dalla portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram, Lavrov appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e bermuda. “Anche del nostro presidente – sottolinea il ministro degli Esteri – si dice da dieci anni che è malato”. Lavrov ha aggiunto quindi che sta lavorando a due discorsi che terrà domani e ha mandato “un saluto a tutti”.

Possibili colloqui con gli Usa

Intanto da Bali rimbalza un altra importante notizia, ovvero quella di un possibile incontro tra Russia e Stati Uniti in vista del G20. Il Cremlino ha deciso di non confermare né smentire la notizia.

Quanto al vertice del G20 in corso in Indonesia, “la Federazione russa è rappresentata ad alto livello e chi desidera avere contatti può farlo”.