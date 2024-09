Lavazza diventa Bavazza in Emily in Paris ed esplode la polemica, ma l'azienda fa ironia: il video che diverte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nell’ultima stagione di Emily in Paris, serie televisiva statunitense ideata da Darren Star e distribuita da Netflix, è presente una scena alquanto curiosa che coinvolge il marchio Lavazza, ‘trasformato’ in “Bavazza“. Sulla questione è intervenuta, in modo ironico, la stessa azienda torinese.

Emily in Paris, Lavazza diventa “Bavazza”

In un episodio della celebre serie americana, a un certo punto Luc, il collega di Emily, propone il lancio di una campagna pubblicitaria per il caffè “Bavazza”. Esatto, Bavazza e non Lavazza.

“Bavazza è sinonimo del lusso italiano e siamo molto entusiasti di presentarlo al mercato francese – spiega Luc nella serie Netflix -. Di sicuro siamo a conoscenza della lunga rivalità che esiste da tempo tra i francesi e gli italiani su chi abbia il vino più buono, la miglior squadra di calcio, ma c’è un fatto innegabile: gli italiani hanno il caffè migliore, forte, intenso e meravigliosamente complesso, proprio come le loro donne”.

Fonte foto: GETTY

In Emily in Paris diverse aziende vengono citate con il nome corretto del brand, altre come Lavazza, invece, hanno deciso di non stipulare un accordo commerciale. Da qui la storpiatura del marchio.

“Gli espresso martini potremo chiamarli “bavazzatini””, dice, sempre nella serie tv, Emily, la giovane pubblicitaria statunitense che vive a Parigi e che vola a Roma nella nuova stagione.

Sui social, la storpiatura “Bavazza” è stata definita da molti utenti “imbarazzante”. “Un marchio da Topolinia”, ha scritto un internauta, sbeffeggiando la scelta autoriale in merito alla ‘trasformazione’ del marchio torinese.

La reazione di Lavazza: il video ironico

Lavazza ha scelto di farsi una risata sulla vicenda, postando un video social dai toni ironici.

In particolare, il marchio torinese ha divulgato un filmato in cui si vede il piccolo robot Luigi, protagonista della nuova campagna internazionale “Pleasure makes us human”, che cade a terra folgorato.

Questo è “cosa succede quando qualcuno dice Bavazza”, recita la spassosa didascalia posta dell’azienda italiana a corredo del video.