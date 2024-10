Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti, accusato di omicidio volontario: dalla telefonata alla resa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mattia Scutti, 22 anni, è stato arrestato per l’omicidio volontario della zia Laura Frosecchi, 54 anni, avvenuto nel negozio di alimentari che lei gestiva a Chiesanuova, in provincia di Firenze. L’omicidio è stato scoperto quando una cliente ha trovato Frosecchi in un lago di sangue: Scutti, dopo aver sparato, si è barricato nella sua abitazione e successivamente è stato arrestato in un terreno vicino, grazie all’intervento dei carabinieri e di un negoziatore. Rimane poco chiaro il movente del delitto, dato che la vittima aveva un buon rapporto con il nipote, descritto come un ragazzo solitario e con problemi comportamentali.

Omicidio Laura Frosecchi, arrestato il nipote Mattia Scutti

Laura Frosecchi era al lavoro come sempre nel suo negozio di alimentari di San Casciano, quando è stata raggiunta da 4-5 colpi d’arma da fuoco.

A premere il grilletto sarebbe stato Mattia Scutti, suo nipote di 22 anni: è accusato di omicidio volontario, oltre che di possesso illegale di armi clandestine e munizioni. Sul movente, però, è ancora buio pesto.

Il delitto è avvenuto a San Casciano in Val di Pesa, vicino Firenze

La procura ha programmato l’esecuzione dell’autopsia per lunedì 21 ottobre, come parte dell’indagine per chiarire le circostanze del crimine.

Laura Frosecchi trovata morta e la telefonata

Giovedi 17 ottobre una cliente è entrata nell’alimentari “Da Graziella”, che Laura Frosecchi, 59 anni, gestiva insieme al marito Stefano. La donna era riversa sul pavimento in una pozza di sangue, senza vita.

Dopo la prima telefonata per allertare i soccorsi, i carabinieri ne hanno ricevuta una seconda: dall’altro capo c’era un giovane chiaramente agitato, che confessava il delitto della zia.

Scattava così l’operazione di ricerca del ragazzo, che nel frattempo si era barricato all’interno della sua abitazione, situata a circa 50 metri di distanza dal negozio dove si era consumato il tragico evento.

La trattativa e l’arresto di Mattia Scutti

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno isolato la zona e richiesto l’intervento dell’Aliquota di Primo Intervento (API), un’unità speciale equipaggiata con giubbotti antiproiettile, scudi e caschi protettivi.

Il 22enne è stato localizzato in un campo agricolo non distante dalla sua abitazione. Dopo una trattativa prolungata con il supporto di un negoziatore, le forze dell’ordine sono riuscite a persuaderlo a consegnarsi, prevenendo qualsiasi gesto estremo.

Chi erano Laura Frosecchi e Mattia Scutti

Laura Frosecchi, 59 anni, conosciuta e apprezzata nella comunità di San Casciano e Chiesanuova, era descritta come una persona gentile, amante degli animali e sempre disponibile, amata da tutti i clienti del negozio che gestiva insieme al marito.

Più complesso invece il quadro psicologico di Mattia Scutti, descritto da alcuni vicini come un ragazzo solitario e con difficoltà comportamentali, che aveva progressivamente perso i contatti con gli amici e sviluppato un rapporto difficile con i genitori.

Malgrado l’indole schiva, Scutti aveva mantenuto un legame stretto con la zia Laura, che lo aveva sostenuto anche durante un ricovero ospedaliero. Il forte legame tra i due rende ancora più difficile individuare il movente del tragico omicidio.

Così come sarà faticoso risalire al modo in cui il giovane si è procurato la pistola: in passato, il 22enne aveva espresso il desiderio di ottenere il porto d’armi, ma non ci era ancora riuscito.