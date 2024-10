Laura Frosecchi uccisa a San Casciano dal nipote Mattia Scutti, trovata nel suo negozio: chi era la vittima

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 17 ottobre Laura Frosecchi, 54 anni, è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco a Chiesanuova, frazione di San Casciano, in provincia di Firenze. A uccidere la donna sarebbe stato il nipote, Mattia Scutti, che avrebbe immediatamente confessato l’omicidio ai carabinieri in una telefonata, per poi nascondersi vicino alla sua casa e minacciare il suicidio. Il 22enne è stato convinto da un negoziatore ad arrendersi. Chi era la zia.

Laura Frosecchi uccisa a San Casciano

Laura Frosecchi, secondo le ricostruzioni di media locali e agenzie, sarebbe stata uccisa verso le ore 11 nel suo negozio, il forno Da Graziella, che gestisce col marito Stefano Bettoni.

Improvvisamente il nipote, Mattia Scutti, figlio della sorella di Stefano Bettoni, sarebbe entrato nel locale e avrebbe sparato un colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it San Casciano, in provincia di Firenze

L’arrivo della cliente e la fuga del nipote

Subito dopo, il nipote avrebbe chiamato i carabinieri confessando l’omicidio, per poi nascondersi vicino alla sua casa.

Nel frattempo una cliente sarebbe entrata nel negozio, trovando Laura Frosacchi in un lago di sangue.

Inutili i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Ore dopo, i carabinieri sono riusciti a spingere Mattia Scutti alla resa: minacciava di uccidersi dopo l’omicidio della zia.

Chi era Laura Frosecchi

Laura Frosecchi, 54 anni, lavorava nel Forno Da Graziella (il nome della suocera) in via Volterrano 132, a Chiesanuova, una frazione di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze.

Sposata, con figli, è descritta dai cittadini di Chiesanuova come una donna “conosciuta da tutti e sempre pronta a scambiare battute con i clienti”, riporta Il Tirreno.

Amante degli animali, spesso “aiutava il nipote”, ha aggiunto una sua collega, ripresa da La Repubblica.