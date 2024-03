Laura Fiorito uccisa in Belize a colpi di pistola durante la vacanza: era stata in affitto dall'aggressore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Laura Fiorito, una donna di 43 anni originaria di Siracusa, è stata uccisa in un attacco a colpi di pistola avvenuto a a Belmoplan, in Belize, mentre era in vacanza con la sua famiglia. Il proprietario dell’appartamento in cui alloggiavano, un americano-haitiano, avrebbe aperto il fuoco al mercato centrale, uccidendo Laura e ferendo altre persone. L’uomo è stato arrestato e accusato di omicidio e tentato omicidio. Un caso a tinte fosche, con le circostanze del delitto che rimangono poco chiare e tante ombre sulle possibili motivazioni del crimine.

Laura Fiorito uccisa in Belize: mistero sul movente

Le circostanze esatte dell’aggressione in cui ha perso la vita Laura Fiorito rimangono oscure, basandosi soprattutto sulla ricostruzione effettuata da un’emittente locale.

Il proprietario di un appartamento in affitto su piattaforme di case-vacanze, Robert Joseph, un americano-haitiano di 59 anni, ha aperto il fuoco durante il “Market day” al mercato centrale.

Chi era Laura Fiorito, uccisa in Belize davanti alla famiglia

Laura era sul posto con il marito Salvatore Lopes e i loro figli di 7 e 11 anni. La famiglia, residente in Olanda, si trovava in vacanza nello Stato del Centro America.

L’uomo è stato arrestato e si è scoperto che aveva ospitato la famiglia italiana nella sua struttura, affittata per sei mesi dal marito.

L’aggressione ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Secondo il commissario Соmроl Wіllіаmѕ, dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza si osserva che l’americano-haitiano ha incontrato la famiglia, stringendo loro la mano, prima di avviare una conversazione.

A un certo punto, l’uomo ha estratto un’arma e ha aperto il fuoco, mancando inizialmente Lopes. Successivamente, ha inseguito Laura Fiorito e le ha sparato, uccidendola, per poi iniziare a inseguire i bambini.

Il 59enne americano-haitiano Robert Joseph è stato arrestato e accusato di due omicidi e tre tentativi di omicidio. Joseph è ritenuto responsabile di aver ucciso con un’arma da fuoco Laura Fiorito, 43 anni, e Megan Klessan, 8 anni, oltre ad aver ferito altri due minori. È stato anche accusato di aver sparato contro Salvatore Lopes, marito di Laura.

Il movente dell’omicidio di Laura Fiorito

Il movente dell’omicidio rimane un enigma. Robert Joseph ha affermato durante un interrogatorio che la famiglia di Salvatore Lopes avrebbe tentato di avvelenare lui e i suoi figli durante il loro soggiorno nella sua struttura, ma le sue dichiarazioni sono considerate poco convincenti dagli investigatori.

È noto che la famiglia Lopes ha lasciato la struttura di Joseph a gennaio per trasferirsi altrove. Il commissario di polizia Chester Williams ha dichiarato che stanno ancora raccogliendo testimonianze e visionando le prove video per completare l’indagine. Joseph è stato arrestato e l’arma utilizzata è stata sequestrata dalla polizia.