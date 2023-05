Latitante ricercato in Ucraina arrestato a Reggio Calabria: Levan Shengelia si nascondeva in un resort

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È finita in Calabria la fuga di un pericoloso latitante georgiano. Levan Shengelia, 45 anni, si nascondeva in un resort di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato catturato dai carabinieri in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dall’Autorità giudiziaria ucraina.

Latitante arrestato vicino Reggio Calabria

Secondo quanto riporta Ansa, il blitz dei carabinieri di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria è scattato all’alba di oggi, lunedì 22 maggio. Le indagini hanno consentito di rintracciare l’uomo all’interno di una struttura ricettiva della costa reggina.

I militari sono quindi intervenuti sul posto a Scilla bloccando e arrestando il 45enne. Portato in carcere, l’uomo nelle prossime settimane verrà estradato in Ucraina, dove è ricercato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il latitante si nascondeva in un resort di Scilla, sulla costa reggina

Ricercato in Ucraina

Levan Shengelia era latitante da quasi un anno, il 45enne georgiano era ricercato in Ucraina dove deve scontare una condanna a sei anni di reclusione per furto in abitazione.

Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso nell’agosto del 2022 dall’Autorità giudiziaria di Ternivsky, distretto della città di Kryvyi Rih in Ucraina.

Il blitz

Il blitz che ha portato all’arresto del latitante è scattato in seguito ad una segnalazione arrivata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma. I carabinieri hanno svolto gli opportuni accertamenti e verifiche, riuscendo ad individuare la stanza del resort dove l’uomo stava soggiornando.

Dopo aver accertato la presenza dell’uomo nella camera, i militari hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato. Il 45enne è stato portato al carcere di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la successiva estradizione verso l’Ucraina, dove sconterà la propria pena.