Lasciano la figlia di pochi mesi in auto a Lucca per fare shopping: un'ora sotto il sole, genitori denunciati

Due genitori stranieri, residenti nella provincia di Lucca, sono stati denunciati per abbandono di minore aggravato dopo aver lasciato la loro figlioletta di appena cinque mesi in auto mentre loro era in giro a fare shopping. È successo nella zona di Ponte a Moriano, nel Lucchese, dove i due sono stati fermati e ascoltati dalle forze dell’ordine che sono rimasti sconvolti dal loro racconto.

In giro per shopping, figlia chiusa in auto

L’episodio è avvenuto in provincia di Lucca, dove i protagonisti sono stati un uomo di 32 anni e una donna di 29 originari dello Sri Lanka. I due, giunti a Ponte a Moriano per fare degli acquisti, hanno deciso di lasciare la bimba in auto.

Invece di girare per le strade col passeggino e la bimba di appena cinque mesi, i genitori hanno optato per lasciarla in auto dove stava dormendo. Ma il calore che si è venuto a creare in auto, che era posteggiata sotto il sole, hanno portato la piccola a lamentarsi e a piangere disperatamente.

L’allarme di un passante

Ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto è stato un passante, che mentre passeggiava vicino alla macchina si è accorto della piccola. L‘urlo e il pianto disperato della piccola ha quindi portato l’uomo a cercare i proprietari dell’auto, ma senza fortuna.

Dopo aver provato più volte a richiamare l’attenzione dei genitori, che però in quel momento non erano di lì di passaggio, l’uomo ha quindi chiamato i soccorsi.

Al loro arrivo sono stati quindi gli uomini delle forze dell’ordine a mettersi sulle tracce dei genitori della piccola, rintracciati pochi istanti dopo in un vicino negozio mentre stavano facendo shopping.

Genitori denunciati, l’interrogatorio shock

Muniti delle chiavi, i genitori sono tornati all’auto e hanno liberato la piccola che intanto sembrava essere sofferente a causa dell’elevata temperatura registrata all’interno dell’abitacolo. La piccola è stata quindi trasportata presso l’ospedale locale, dove è stata affidata alle cure dei medici.

I due, invece, sono stati sentiti dalle forze dell’ordine. Il racconto fornito agli uomini dell’arma è stato sconvolgente, in quanto mamma e papà si sarebbero giustificati dicendo di aver agito in quel modo perché non volevano svegliare la bimba che si era addormentata. I due sono stati denunciati per abbandono di minori aggravato.