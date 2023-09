Lasciano la bimba di 8 mesi in auto e vanno al matrimonio a Cusago vicino Milano: denunciati i genitori

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La figlia di 8 mesi lasciata da sola in macchina. E loro a far festa per il matrimonio di un amico in un ristorante. Accade a Cusago vicino Milano, dove i genitori della piccola sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di abbandono di minore.

Lasciano la figlia di 8 mesi in auto

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 16 settembre a Cusago, in provincia di Milano, dove una bimba è stata notata da sola all’interno di un’auto parcheggiata fuori da un ristorante.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a lanciare l’allarme e a contattare i carabinieri è stato un passante, che ha visto la piccola nel veicolo parcheggiato, con i finestrini chiusi.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio a Cusago, alle porte di Milano

I genitori alla festa di matrimonio di un amico

Sul posto sono quindi arrivati icarabinieri di Cornaredo: i militaridopo alcune rapide ricerche sono riusciti a risalire all’identità dei genitori della bimba, che sono stati trovati proprio all’interno del ristorante.

Marito e moglie, lui 41 anni e lei 31, entrambi milanesi, avevano lasciato la loro figlioletta in auto per andare alla festa di nozze di un loro amico.

Denunciati i genitori

Ai carabinieri la coppia ha spiegato che per controllare la figlia stava usando un cellulare in videochiamata lasciato in auto accanto alla piccola. E di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare che prendesse freddo.

Giustificazioni che non hanno convinto i militari, che hanno denunciato i due per abbandono di minore. Fortunatamente la bimba sta bene ed è stata riaffidata ai genitori.