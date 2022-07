Lascia la moglie per la rifugiata ucraina, ora non ha più soldi: "Viviamo con niente"

La storia tra il 29enne inglese Tony Garnett e la 22enne ucraina Sofiia Karkadym, diventata virale, sarebbe arrivata ad una drammatica svolta. L’uomo, che ha lasciato la moglie per la giovane rifugiata ucraina, sarebbe in serie difficoltà economica proprio a causa di quanto accaduto nella sua vita privata.

Si innamora della rifugiata ucraina e lascia la moglie

La genesi di questa vicenda risale a fine maggio 2022: dall’Inghilterra era emersa la notizia di un uomo, attivo nel settore della sicurezza privata, che aveva deciso di lasciare la moglie perché innamoratosi della profuga fatta arrivare dall’Ucraina dopo lo scoppio della guerra con la Russia.

I due si erano messi in contatto tramite Facebook: Tony si era offerto di fare da garante per le pratiche burocratiche di Sofiia e una volta ottenuto il visto si è quindi trasferita a Bradford, nella casa in cui il 29enne viveva con moglie e figli. Sono bastati 10 giorni, poi Tony ha deciso che la giovane ucraina era la donna della sua vita.

La neo-coppia si è così trasferita a casa dei genitori di Tony ed è iniziato così un fuoco incrociato di accuse tra l’ex moglie e Sofiia Karkadym. La stessa rifugiata ha avuto anche a che fare con insulti social e petizioni che ne richiedevano l’immediata espulsione e deportazione dall’Inghilterra. A quanto pare, era il preludio a molte difficoltà per la coppia.

Tony Garnett in difficoltà: ha perso soldi e lavoro

Stando a quanto riportato dal diretto interessato con un’intervista al Daily Star, la storia d’amore esplosa tra lui Sofiia gli sta costando tutto. “Cerco di cavarmela e di sopravvivere con Sofiia con niente” ha dichiarato il 29enne. I problemi sul lavoro sono iniziati proprio dopo aver raggiunto la notorietà in maniera così roccambolesca.

“Avevo un’attività di successo. Ci avevo messo tutto me stesso, lavorando anche 80 ore a settimana” ha raccontato Tony, svelando che dopo quanto successo molte delle aziende con cui aveva stretto accordi per servizi di sicurezza si sono tirate indietro. A pesare, sarebbe anche l’operato dei paparazzi, che non darebbero tregua ai suoi dipendenti

Tra queste, anche l’NHS, il servizio sanitario nazionale: “Dicono che siccome ora a quanto pare sono una ‘figura pubblica’ agli occhi della gente, considerano un rischio avermi agli eventi. Ma non lo sono, sono solo un individuo schietto”. Garnett ha anche rivelato che questa sua nuova vita insieme a Sofiia per ora è stata mantenuta grazie alle interviste rilasciate dai giornale e di aver già dato fondo alle sue carte di credito. Fondamentale, per ora, l’aiuto della sua famiglia.

Le accuse dell’ex moglie a Sofiia

La priorità di Tony ora è Sofiia, ha fatto sapere nell’intervista, ma dovrà probabilmente ancora difendersi dalle accuse dell’ex moglie, lasciata 10 giorni dopo aver conosciuto di persona la 22enne ucraina. Secondo la donna, Lorna, la rifugiata avrebbe messo da subito gli occhi addosso al marito, “ha deciso che lo voleva e se lo è preso”.

La giovane ucraina, dal canto suo, ha ribattuto di non essere una sfascia-famiglie: “I suoi continui sospetti, la tensione, hanno semplicemente spinto me e Tony sempre più vicino – ha detto in un’intervista – Ha creato questa situazione suggerendo costantemente che qualcosa stava succedendo […] Quindi è stata colpa sua“.