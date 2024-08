Lascia la figlia di 5 anni in auto sotto il sole per andare a fare shopping: donna denunciata a Foligno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Bambina lasciata in auto al sole. Una donna ha abbandonato la figlia di 5 anni in auto per recarsi in un centro commerciale a fare shopping a Foligno: l’intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze gravi.

Bambina abbandonata in auto sotto il sole

Nel pomeriggio dell’11 agosto, in uno dei periodi più caldi dell’anno, una donna avrebbe lasciato la figlia di 5 anni in auto al sole nel parcheggio di un centro commerciale per recarsi all’interno a fare acquisti.

La bambina stava dormendo con le cinture di sicurezza del seggiolino allacciate, mentre la madre si era allontanata per andare a fare la spesa nel centro commerciale.

La presenza della bambina all’interno dell’auto è stata fortunatamente notata da alcuni passanti che hanno avvisato subito i carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti.

L’intervento dei carabinieri; come sta la bambina

Le forze dell’ordine arrivate nel parcheggio del centro commerciale hanno deciso di tentare di far aprire l’auto, che era chiusa dall’interno, alla bambina che giaceva addormentata sui sedili posteriori.

Hanno quindi scosso vigorosamente il mezzo fino al risveglio della bambina. I carabinieri le hanno poi spiegato come togliere la sicura che chiudeva le portiere e la bimba è riuscita, seguendo le indicazioni dei militari, a farlo.

I carabinieri hanno quindi estratto la bambina, l’hanno portata in un luogo più fresco e le hanno fatto assumere liquidi per reidratarla. La piccola era confusa e accaldata ma, stando a quanto raccolto dal Corriere della Sera, non dovrebbe aver subito danni seri dall’accaduto.

Cosa rischia la madre della bambina abbandonata

Dopo essersi assicurati che la bambina non corresse nessun rischio per la propria salute, i carabinieri hanno contattato il centro commerciale per far emanare un annuncio in tutto il complesso in modo da trovare la persona a cui apparteneva la macchina in cui la bambina era stata lasciata chiusa.

All’annuncio ha risposto quindi la madre della bambina, che ha spiegato ai militari di aver lasciato consciamente sua figlia in macchina per non svegliarla. Non si tratta quindi di una dimenticanze, circostanza che può accadere per la forgotten baby sindrome.

La donna è stata quindi denunciata per abbandono di minore, reato per il quale si può essere condannati a una pena tra i 6 mesi e i 5 anni di carcere.