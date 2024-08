Larissa Iapichino alle Olimpiadi e lo sfogo di Fiona May per il razzismo contro sua figlia: attacco all'Italia

Fiona May si sfoga dopo che la figlia Larissa Iapichino ha ricevuto attacchi razzisti durante le Olimpiadi di Parigi.

Olimpiadi, Fiona May difende la figlia Larissa Iachipino dagli attacchi razzisti

Due ori mondiali, due argenti olimpici e il record italiano del salto in lungo tuttora imbattuto (7 metri e 11 centimetri): Fiona May è una leggenda dell’atletica del Bel Paese. Conosce benissimo il concetto di sportività e anche quello di inclusione. Per questo è furiosa per gli attacchi razzisti rivolti alla figlia, quarta alle Olimpiadi di Parigi.

“L’Italia è andata indietro di vent’anni – tuona May in una intervista al Corriere della Sera -. Vent’anni fa non c’era tutto questo razzismo. O forse semplicemente non c’erano i social. I social su cui qualcuno scrive che Larissa non è italiana. Ma come si può?”.

Fiona May

“Il problema è il colore della pelle – aggiunge l’ex atleta -. Che non dovrebbe appunto essere un problema. A maggior ragione nello sport. La nazionale di calcio francese è composta quasi esclusivamente da neri: gli allenatori vanno a cercarli per strada, li includono, li coinvolgono. Lo stesso accade in Inghilterra. Il centravanti della nazionale belga è da dieci anni Romelo Lukaku. Perché in Italia non ci sono neri in nazionale?”.

Fiona May: “Italia va indietro anziché andare avanti

Secondo Fiona May “l’Italia sta andando indietro anziché andare avanti” perché “c’è qualcosa, nel subconscio del Paese”.

“Non mi piace neppure quando i telecronisti dicono: Larissa ha un papà italiano, la mamma invece… Io ho gareggiato con la maglia azzurra per tutta la vita”, sottolinea l’ex lunghista.

Chi è Larissa Iapichino e il rapporto con i genitori

Larissa è nata a Borgo San Lorenzo. Studia all’università di Firenze giurisprudenza ed è una tifosa della Viola; è figlia di Fiona May e dell’astista Gianni Iapichino che è anche il suo allenatore.

Dopo la separazione dei genitori è andata prima a vivere con papà e poi da sola. La nuova compagna di Gianni, Silvia Saliti, le fa da manager.

Larissa è rimasta legatissima a entrambe i genitori e ha ottimi rapporti anche con i loro nuovi compagni.