Lapide per il 25 aprile sfregiata a Roma: “Partigiano stupratore assassino” sul momumento di Forte Bravetta

Proprio il 25 aprile, giorno dell’Anniversario della Liberazione, è stata vandalizzata e sfregiata la lapide di Forte Bravetta, ricordo dei caduti della Resistenza e simbolo della Liberazione del XII municipio di Roma. In vernice rossa, si legge: “Partigiano stupratore assassino”. La denuncia dell’Anpi sui social.

“Partigiano stupratore”: sfregio alla lapide di Forte Bravetta

“Inizia così il nostro 25 aprile” raccontano su Facebook Elio Tomassetti, presidente del Municipio Roma XII, e Daniela Cirulli, presidente municipale dell’Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia.

Il post social mostra lo sfregio scoperto proprio nella mattina dell’Anniversario della Liberazione sulla lapide di Forte Bravetta, eretta in onore dei caduti della Resistenza.

“Questo gesto – commenta Tomassetti – dimostra l’attualità della lotta antifascista oggi ed è un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza”.

La Questura di Roma e il Servizio decoro di Roma Capitale sono già al lavoro per pulire il monumento dalla scritta vandalica.

Il vandalismo contro i monumenti partigiani

Non è la prima volta che un monumento in ricordo della Resistenza e dei partigiani d’Italia viene preso di mira da vandali.

A gennaio 2024, è stato sfregiato con una svastica a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, il cippo in memoria del partigiano Giovanni Calugi.

Poco meno di due anni prima, a fine dicembre del 2022, la lapide torinese dedicata al partigiano Giovanni Martinetti fu distrutta da vandali ignota, con il blocco di marmo spaccato in due.

Tensioni per il 25 aprile a Roma

L’atto vandalico di Forte Bravetta si inserisce in una giornata di forti tensioni per la capitale.

Le prime ore delle celebrazioni previste per il 25 aprile hanno registrato violenti scontri, con lanci di insulti, sassi e petardi.

Gli scontri sono iniziati in piazza di Porta San Paolo dove, da un lato, procedeva il corteo pro-Palestina e, dall’altro, quello della Brigata ebraica.

Le due fazioni, pur senza arrivare allo scontro fisico, appoggiati alle transenne della piazza, hanno iniziato a lanciarsi pesanti insulti.

La polizia è accorsa a seguito del lancio di alcuni petardi e di sassi partiti dalla folla e scagliati contro alcuni cronisti presenti.