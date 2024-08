Lancia benzina sulla ex per darle fuoco a Verona, donna salvata da un passante: arrestato un 50enne

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Salvata da un passante. Lunedì 29 luglio una donna è stata aggredita per strada a Verona dal suo ex compagno. Dopo averla presa a pugni in faccia le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, pronto a darle fuoco. Solo l’intervento di un giovane passante, che ha prontamente chiamato la polizia, ha evitato la tragedia. Il 50enne, che ha tentato la fuga, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

L’aggressione in strada a Verona

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, citata dall’Ansa, un 50enne di origini srilankesi avrebbe convinto la sua ex a un “ultimo appuntamento chiarificatore“: quindi, il gesto sarebbe stato premeditato.

La donna avrebbe accettato, venendo però immediatamente aggredita e picchiata in strada, nel quartiere Golosine di Verona.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il quartiere Golosine, a Verona, dove sarebbe avvenuta l’aggressione

La donna cosparsa di benzina dall’ex

Dopo le botte, l’uomo avrebbe versato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, sulla donna.

Fortunatamente, un giovane passante avrebbe assistito alla scena, chiamando subito la polizia ed evitando il drammatico aggiornamento del numero di femminicidi in Italia.

Arrestato un 50enne

La polizia ha poi arrestato il 50enne, che in un primo tempo avrebbe provato a fuggire.

Sul ciglio della strada, vicino alla vittima ancora scossa, sarebbe stata recuperata la bottiglietta con dentro la benzina.

L’uomo è accusato di tentato omicidio aggravato.