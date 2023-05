Lamezia Terme: automobile si ribalta allo svincolo dell'autostrada, conducente portata via in elisoccorso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente a Lamezia Terme. Un’auto si è ribaltata all’uscita dell’autostrada, lungo lo svincolo, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Una donna è stata estratta dalla vettura e portata in ospedale in elisoccorso. A seguito dell’accaduto ci sono stati diversi problemi alla viabilità locale.

La dinamica dell’incidente

Nella giornata di oggi lunedì 8 maggio si è verificato un incidente grave nei pressi dello svincolo autostradale di Lamezia Terme.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal sito di informazione locale ‘Il Lametino’, un’auto si sarebbe ribaltata dopo aver imboccato lo svincolo, finendo a lato della strada.

A bordo della vettura, una Lanca Y, si trovava una donna, che è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Medicata dal personale sanitario, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale per accertamenti.

Gli incidenti stradali nel 2023

Gli incidenti stradali sono ripresi a pieno ritmo nel nostro paese, dopo il netto calo dovuto ai lockdown durante la pandemia da Covid-19.

Durante il 2022 sono aumentati del 7,1% rispetto all’anno precedente, superando le 70.000 unità, stando ai dati forniti dalla polizia di stato.

In aumento anche gli incidenti mortali, oltre 1300, e le vittime della strada, quasi 1500, con un tasso in rialzo rispettivamente del 7,8% e dell’11% rispetto al 2021.

quasi un milione e mezzo le violazioni del codice della strada registrate, oltre 400.000 della quali per eccesso di velocità e 13.000 per guida in stato di ebbrezza durante lo scorso anno.

I soccorsi e i problemi al traffico per l’incidente di Lamezia Terme

Subito dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, e il personale del Suem 118.

Le forze dell’ordine sono intervenute successivamente per verificare i danni causati dal ribaltamento dell’auto e accertare quali provvedimenti dovessero essere presi per la messa in sicurezza dell’area.

Ancora da accertare le cause all’origine dell’incidente. Le riparazioni del caso sono state affidate al personale Anas, che si sta occupando di ripristinare le condizioni adatte a riprendere la circolazione stradale.

Il tratto di strada interessato, lo svincolo di Lamezia Terme direzione nord, è stato chiuso con numerosi disagi alla viabilità locale.