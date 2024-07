Lago di Como esondato durante il nubifragio, alberi caduti e centro allagato: città ostaggio del maltempo

Il Lago di Como è esondato a causa del violento nubifragio dovuto all’ondata di maltempo che sta interessando tutto il Nord. Intense piogge hanno colpito la città e i suoi dintorni nelle ultime ore. Piazza Cavour si è allagata e il lungolago è stato chiuso al traffico per alcune ore. Situazione critica a Caslino. Diversi gli alberi caduti. Il meteo delle ultime ore è stato caratterizzato da forti raffiche di vento e intense piogge nella zona compresa fra Lombardia e Piemonte (in particolare nel Novarese) e in Trentino Alto Adige.

Pioggia, vento e frane

La provincia di Como è fra le zone più colpite. Oltre all’allagamento del centro e alla chiusura del lungolago si segnalano frane e smottamenti.

Ma frane e smottamenti si sono registrati anche lungo le strade del Lecchese, in particolare nella strada da Oliveto Lario lungo la provinciale Sp 583 che porta a Bellagio.

Fonte foto: Vigili del fuoco

Forti piogge si sono verificate nella zona a Nord-Ovest della Lombardia, tra le province di Varese, Como, Lecco e nell’alto bergamasco.

A Fontaneto d’Agogna (Novara) il forte vento ha scoperchiato alcuni fabbricati e causato danni a diverse abitazioni private. Molti gli alberi caduti e i cartelli stradali divelti. La fornitura di elettricità è saltata per alcune ore in tutto il comune.

In zona Lago d’Orta la Statale 229 al km 27,300 ha ceduto per 40 cm. La carreggiata che congiunge Novara a Borgomanero è inagibile. La strada è stata chiusa e sono stati creati percorsi alternativi tramite le strade provinciali e comunali da Cressa e da Fontaneto d’Agogna.

La tangenziale di Borgomanero è stata temporaneamente bloccata dalla caduta di numerose piante. Alberi caduti anche sulla linea ferroviaria da Biella verso Santhià e Novara.

Difficoltà nel traffico lungo la strada tra Mornago (Varese) e Besnate. Numerose vie chiuse a Varese. Un incidente, con un’auto ribaltata, si registrato per via dell’asfalto viscido lungo la strada per l’aeroporto Silvio Berlusconi di Milano Malpensa, nei pressi del Terminal 2 in direzione dell’autostrada A4 Milano-Torino.

Fulmine manda a fuoco cabine elettriche a Milano

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti in seguito all’incendio di due cabine elettriche colpite dai fulmini lungo viale Palmanova all’altezza della stazione della metro Cimiano della linea verde. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero e acre.

La situazione nel resto d’Italia

Nel corso della giornata, il maltempo che ha colpito il Nord Italia dovrebbe dirigersi verso Est. Al Centro Sud si registrano ancora sole con assenza di nubi e alte temperature. In diverse zone, come a Roma, le temperature si sono avvicinate ai 40 gradi.